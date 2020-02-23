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Fenerbahçe taraftarından Ali Koç’a tepki!
Süper Lig

Fenerbahçe taraftarından Ali Koç’a tepki!

Süper Lig’in 23. haftasında taraftarı önünde ezeli rakibi Galatasaray’a 20 yıl sonra sahasında 3-1 mağlup olan Fenerbahçe’de taraftarlar Başkan Ali Koç’a tepki gösterirken, Teknik Direktör Ersun Yanal’a da istifa çağrısı yaptı.

23 Şubat 2020 22:22

Galatasaray karşısında taraftarı önünde 1-0 öne geçtiği mücadeleden 3-1'lik mağlubiyetle ayrılan ve 20 yıl aradan sonra rakibine sahasında kaybeden Fenerbahçe'de taraftarlar karşılaşmanın ardından Başkan Ali Koç'a, yönetime ve Teknik Direktör Ersun Yanal'a tepki gösterdi. Stadyumun protokol kapısında toplanan taraftarlar, ‘Ersun Yanal istifa' tezahüratları yaptıktan sonra Ali Koç ve Yönetim Kurulu'na da tepki gösterdi.

‘Ali Koç gelecek hesap verecek' diye tempo tutan ve yönetimi de istifaya davet eden taraftarlar, eski başkan Aziz Yıldırım lehine de bağırdı. Bazı taraftarlar çıkış kapısı önünde bulunan demir parmaklıkları kırdı.

Taraftarların kısa sürede sayısının artması üzerine, çevik kuvvet ekipleri gelerek güvenlik önlemi aldı.

Son güncelleme 22:22 | 23 Şubat 2020
ali koç Fenerbahçe süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
22 13 45
2 Galatasaray
23 13 45
3 Sivasspor
23 13 45
4 Istanbul Basaksehir
22 12 43
5 Alanyaspor
23 11 39
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