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Fenerbahçe Galatasaray maçında ortalık karıştı!
Galatasaray

Fenerbahçe Galatasaray maçında ortalık karıştı!

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği derbinin ilk yarısında yaşanan bir pozisyon sonrası ortalık karıştı.

23 Şubat 2020 19:51

Fenerbahçe Galatasaray derbisinin 35’inci dakikası oynanırken iki takım oyuncuları arasında gerilim yaşandı. Sarı kırmızılı takımdan Marcelo Saracchi şut atmak isterken Fenerbahçeli Serdar Aziz ile çarpıştı. Pozisyonun devamında Saracchi Serdar Aziz’in ayağına bastı.

Serdar Aziz o müdahale ile acı içinde yerde kalınca iki takım oyuncuları itişmeye başladı. Bu sırada sarı kırmızılı takımda Feghouli takım arkadaşı Saracchi’yi olay yerinden uzaklaştırmak için itip yere düşürdü.

Yaşanan gerilimde Fenerbahçe kaptanı Ozan Tufan ve Falcao birbirlerinin üzerine yürüdü. Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler gerilimi tırmandıran iki oyuncuya da sarı kart gösterdi.

23 Şubat 2020 Fenerbahçe Galatasaray maçında ortalık karıştı! Fenerbahçe ile Galatasaray`ın karşı karşıya geldiği derbinin ilk yarısında yaşanan bir pozisyon sonrası ortalık karıştı. İlgili Haberi Oku

Fotoğraf: İHA

 

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Son güncelleme 20:08 | 23 Şubat 2020
Fenerbahçe galatasaray gerilim Halil Umut Meler Saracchi süper lig
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3 Istanbul Basaksehir
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4 Galatasaray
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