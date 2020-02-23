Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta? Dev derbi için nefesler tutuldu geri sayım başladı!

Kadıköy’de uzun yıllardır rakibine mağlup olmayan Fenerbahçe Galatasaray karşısında geleneği sürdürmek isterken konuk ekip ise bu kez sona erdirmek istiyor. Her iki takım için de kritik bir öneme sahip 3 puanın sahibi hangi takım olacak merak ediliyor. Bir diğer merka konusu ise Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Ezeli rekabetteki yeni randevuda takımlar bir kez daha karşı karşıya gelecek. 23 Şubat 2020 Pazar günü oynanacak olan derbi saat 19:00'da başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY TARAFTARI KADIKÖY’E ULAŞTI

Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe derbisinin oynanacağı Ülker Stadyumu´na ulaştı. Saat 15.30 civarında Türk Telekom Stadyumu önünden hareket eden sarı kırmızılı taraftarlar saat 16:10’da stada ulaştı. Sarı-kırmızılı taraftarların bilet kontrolleri ve üst aramaları yapıldıktan sonra stada girişi sağlanacak. Öte yandan sarı-kırmızılı taraftarları taşıyan otobüslerden birisinin camı kırıldı. Camı kırık olan araçtaki Galatasaray taraftarları, otobüsten indirilmedi. Camı kıran kişi tespit edilemediği için otobüs direkt karakola götürüldü.

FATİH AKYEL: GÜZEL BİR DERBİ İZLEYECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM

Futbolculuk kariyerinde iki takımda da derbi oynama heyecanını yaşayan ve Galatasaray'ın 1999 yılında Kadıköy'de elde ettiği son galibiyette kadroda yer alan oyunculardan olan eski milli futbolcu Fatih Akyel, “Ligin ikinci yarısında güzel bir lig oluyor. 6-7 takımın şampiyonluk iddiası var. Güzel, heyecanlı geçiyor. Bu hafta derbiler var. Bu derbiler bu ligin kaderini belirleyecek gibi. Derbiler güzeldir. Ben iki tarafta da derbi oynamış biriyim. Bu hafta sonu da güzel bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Fenerbahçe'nin mutlak kazanması gereken bir maç. Çünkü Fenerbahçe, Galatasaray mağlubiyeti ile ligden kopabilir. Galatasaray'da oradan puan veya puanlar alıp yoluna devam edebilir. Galatasaray kazanırsa çok büyük bir avantaj sağlayabilir. Hafta sonu bizi çetin bir derbi bekliyor” şeklinde konuştu.

EMRE AŞIK: GALATASARAY DERBİYİ KAZANIRSA ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYI OLUR

Futbolculuk kariyerinde hem Galatasaray hem de Fenerbahçe formaları giyen ve iki taraf ile de derbi heyecanını yaşayan eski milli futbolcu Emre Aşık, Galatasaray'ın derbide kazanması halinde ligin en büyük şampiyonluk adayı olacağını söyleyerek, “Lig enteresan geçiyor. Özellikle Sivas'ı ilk yarıdaki performansından dolayı tebrik etmek lazım. Sınırlı kadrosuna rağmen buraya kadar iyi getirdiler. Galatasaray buraya kadar getirdiyse bu avantajı iyi kullanacağını ve iyi bitireceğine inanıyorum. Fenerbahçe camiası, takımı kötü gidişi bir Galatasaray galibiyeti ile unutturabileceğini düşünüyor ve bu maçı bekliyorlar. Ben, Fenerbahçe'nin sahasında oynayacak olmasını da büyük bir avantaj olarak görüyorum. Oyuncular tek bir maçla sezonu kurtarabilir. Bazı şeylerin üstü kapatılabilir. Kazanarak gelen bir Galatasaray var. Özellikle oyuncuların kazanmaya alışması çok önemli. Bu takıma özgüven getiriyor, zaten takım da her geçen hafta daha iyi oynuyor. Galatasaray kazanmak isteyecektir, uzun süredir orada kazanamıyoruz. Belki ‘o sene, bu senedir'. Ben, beraberlik ağırlıklı bir maç bekliyorum. İki tarafta kazanmaya oynayacaktır ama beraberlikte iki tarafta bir şey kaybetmeyecektir. Fenerbahçe'nin kadrosu Galatasaray'a göre kalite olarak daha düşük seviyede. Bir tek Kruse yaratıcı oyuncu. Gustavo'nun oynamaması avantaj. Galatasaray ikinci yarıda hücumda Onyekuru ve Emre'nin gelmesi ile çok daha iyi oldu. Adem Büyük de çok iyi işler yapmaya başladı. İyi gol vuruşları var. Güzel bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Fenerbahçe'nin agresif başlayacağını ve orada kaybetmemek için elinden geleni yapacağını düşünüyorum. Galatasaray kazanırsa şampiyonluğun en büyük adayı olur” ifadelerini kullandı.