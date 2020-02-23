Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte FB GS derbisi hakkında merak edilenler…

Bugün oynanacak Fenerbahçe- Galatasaray derbisinin istatistiklerinde 23 rakamı ön plana çıkıyor. Fenerbahçe Galatasaray derbisi, Süper Lig'in 23'üncü haftasında ve Şubat ayının 23'üncü gününde oynanacak. Süper Lig'de 22 şampiyonluğu bulunan Galatasaray, bu sene sonunda mutlu sona ulaşması halinde kulüp tarihinin 23'üncü şampiyonluğunu yaşamış olacak. İşte Fenerbaheç Galatasaray maçının saati, kanalı ve merak edilenleri…

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ezeli rekabetteki yeni randevuda takımlar bir kez daha karşı karşıya gelecek. 23 Şubat 2020 Pazar günü oynanacak olan derbi saat 19:00'da başlayacak ve beIN Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. İstanbul`da dev düello! Fenerbahçe ve Galatasaray`ın muhtemel 11`leri... Sarı-lacivertliler, evinde 20 yıldır kaybetmediği rakibini yenerek şampiyonluk ümitlerini diriltmek istiyor. Luiz Gustavo ve Rodrigues forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılar, zirve takibini devam ettirmek için galibiyet arıyor. Saracoğlu'ndaki 20 yıllık seriyi bozmak isteyecek Cimbom'da Lemina oynamayacak. İlgili Haberi Oku

1999'DA KADIKÖY'DE ALINAN GALİBİYETTEN BU YANA 22 LİG MAÇI GERİDE KALDI

Galatasaray, 1999 yılından bu yana Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de kazanamıyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak 22 Aralık 1999 tarihinde oynanan lig maçında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Galatasaray, 1999 yılından bugüne dek Fenerbahçe deplasmanında oynadığı 22 lig karşılaşmasından galibiyet çıkaramadı. Sarı-kırmızılılar, pazar günü oynanacak derbide Kadıköy'deki 23'üncü lig müsabakasından galibiyetle ayrılan taraf olmaya çalışacak. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında ligdeki son 22 karşılaşmada, sarı-lacivertliler 14 galibiyet elde ederken, 8 müsabakada beraberlikle sonuçlandı. Fatih Terim`den Radamel Falcao talimatı! Süper Lig`in 23. haftasında Fenerbahçe deplasmanında sahneye çıkacak olan Galatasaray`da teknik direktör Fatih Terim, Kolombiyalı golcü Falcao`nun üzerine titriyor İlgili Haberi Oku

MUSLERA 23'ÜNCÜ KEZ FENERBAHÇE KARŞISINDA

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, pazar günkü derbi karşılaşmasında sarı-kırmızılı forma ile 23'üncü kez Fenerbahçe karşısına çıkacak. 33 yaşındaki file bekçisi, sarı-lacivertlilere karşı 18'i Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası, 3'ü de TFF Süper Kupa maçı olmak üzere toplam 22 karşılaşmada oynadı. Muslera, Galatasaray forması ile çıktığı söz konusu 22 müsabakada, 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Uruguaylı eldiven, Fenerbahçe derbilerinde kalesinde 19 gol görürken, 9 mücadelede ise kalesini gole kapatmayı başardı. Ersun Yanal`ın Galatasaray derbisindeki hücum planı! Süper Lig`in 23. haftasında ezeli rakibi Galatasaray`ı konuk edecek olan Fenerbahçe`nin hücum planı belli oldu İlgili Haberi Oku

FENERBAHÇE DERBİDE KAYBETMESİ HALİNDE ERSUN YANAL 23'ÜNCÜ MAĞLUBİYETİNİ YAŞAYACAK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, pazar günü oynanacak Galatasaray derbisini sarı-lacivertlilerin kaybetmesi halinde Fenerbahçe kariyerindeki 23'üncü yenilgisini yaşamış olacak. Sarı-lacivertlilerin başında olduğu iki dönemde (2013-2014 / 2018- ) bugüne kadar toplam 92 karşılaşmaya çıkan Yanal, söz konusu müsabakalarda 51 galibiyet elde ederken, 22 mağlubiyet yaşadı, 19 mücadelede ise Yanal'ın öğrencileri sahadan beraberlikle ayrıldı.

58 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe ile ilk geldiği 2013-2014 döneminde şampiyonluğa ulaşmıştı. Ersun Yanal, 2018 yılının Aralık ayında iş başı yaptığı sarı-lacivertlilerdeki ikinci döneminde ise görevine devam ediyor. Süper Lig puan durumu: Zirve karıştı! Süper Lig`de 23. hafta mücadeleleri devam ediyor. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelelerden Sivasspor-Alanyaspor ve Beşiktaş-Trabzonspor maçları oynandı. Peki Süper Lig`de son puan durumu nasıl şekillendi? İşte güncel puan durumu... İlgili Haberi Oku