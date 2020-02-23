CANLI | Fenerbahçe 1-1 Galatasaray (İlk yarı oynanıyor)

Fenerbahçe Galatasaray canlı! Fenerbahçe Galatasaray maçı ile Süper Lig’de 23. hafta heyecanı devam ediyor. Ligde puan tablosunda ilk 7 sırada yer alan takımların 6’sının bir araya geldiği kritik haftanın merakla beklenen maçında Galatasaray, Fenervbahçe’ye konuk oluyor. Fenerbahçe Galatasaray maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Fenerbahçe; Altay, Isla, Serdar, Jailson, Hasan Ali, Tolgay, Ozan, Dirar, Tolga, Kruse, Muriqi 11’iyle, Galatasaray ise Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Sarachhi, Seri, Ömer, Belhanda, Onyekuru, Feghouli, Falcao 11’iyle sahada.

Fenerbahçe’de Tolgay Arslan ilk 11’de yer alıyor. Tolgay bu sezon ligde forma giydiği 7 maçta sadece 31 dakika görev yapabildi. Galibiyet serisi yakalayan ve topladığı 42 puanla 4. sırada yer alan Galatasaray, kazanıp 45 puana çıkarak hem zirve ortağı olmak hem de 21 yıllık hasrete son vermek istiyor. 38 puanla 6. sırada yer alan Fenerbahçe ise adeta tamam-devam maçında. Fenerbahçe hem iç sahadaki derbi serisini sürdürmenin hem de ‘şampiyonluk yarışına devam’ demenin peşinde. Haberde Fenerbahçe Galatasaray maçı canlı izle bağlantısı da yer almakta.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI İLK 11’LER

STAT: Ülker Stadyumu

SAAT: 19.00

HAKEM: Halil Umut Meler

YAYIN: beIN SPORTS HD1

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Serdar, Jailson, Hasan Ali, Tolgay, Ozan, Dirar, Tolga, Kruse, Muriqi

YEDEKLER: Harun, Erten, Falette, Ekici, Mevlüt, Ferdi, Allahyar, Zajc, Deniz, Murat

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Sarachhi, Seri, Ömer, Belhanda, Onyekuru, Feghouli, Falcao

YEDEKLER: Okan, Şener, Ahmet, Adem, Selçuk, Linnes, Emre, Jimmy, Andone, Taylan

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

Sarı-lacivertlilerde, MKE Ankaragücü maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Luis Gustavo, derbide takımını yalnız bırakıyor. Bu karşılaşmada sakatlanan Emre Belözoğlu ile sakatlığı süren Garry Rodrigues de derbide forma giyemiyor.

Öte yandan sarı-lacivertlilerde Vedat Muriqi, Altay Bayındır ve Mauricio Isla ise sarı kart ceza sınırında.

Deplasman sendromu…

Fenerbahçe’ye karşı Kadıköy’de son galibiyetini 1999’da alan ve sonraki 23 resmi maçta kazanamayan Galatasaray, bu kötü istatistiği sonlandırabilmek için mücadele verecek. Galatasaray aynı zamanda deplasmanda son 13 derbide galibiyet alamadı.

Galatasaray’da ise sakatlığı bulunan Mario Lemina, karşılaşmada görev yapamayacak. Sarı-kırmızılı takımda Adem Büyük ve Sofiane Feghouli ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular derbide kart görmeleri durumunda 24. haftadaki Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.