Fenerbahçe Galatasaray derbisinde iki tartışmalı penaltı kararı!

Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Galatasaray karşısında 21. dakikada Max Kruse’nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın 19. dakikasında Vedat Muriqi ile Marcao arasındaki mücadele sonrası hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. Galatasaraylı futbolcular karara yoğun şekilde itiraz ederken, Halil Umut Meler, Video Yardımcı Hakem (VAR) ile iletişimi sonrasından da penaltı kararından vazgeçmedi. Galatasaray futbolcularının yoğun itirazı sonrasında Belhanda, hakem Halil Umut Meler’den sarı kart gördü.

Verilen penaltı kararı tartışmalara neden olurken, Galatasaray taraftarları Marcao’nun topa müdahale ettiğini savundu. Hakem Halil Umut Meler’i sosyal medyada sert bir şekilde eleştiren sosyal medya kullanıcıları, penaltının haksız bir karar olduğu fikrinde birleştiler.

FENERBAHÇE ALEYHİNE DE PENALTI

Halil Umut Meler, 76. dakikada bu kez Galatasaray lehine penaltı kararı verdi. Savunmanın arkasına atılan topla buluşan Onyekuru, Jailson’ın müdahalesi ile yerde kaldı. Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterirken, Fenerbahçe futbolcuları pozisyonun penaltı olmadığı şeklinde itirazlarda bulundular.

VAR ile konuşan Halil Umut Meler, penaltı kararından bir kez daha vazgeçmedi ve vuruşun kullanılmasını istedi. Falcao’nun vuruşu ile Galatasaray 80. dakikada 2-1 öne geçti.

Çalınan ikinci penaltı kararı, bu kez Fenerbahçe taraftarlarının tepkisini çekti. Fenerbahçe taraftarları, sosyal medyada Halil Umut Meler’in kararını eleştirdi.