Fatih Terim: ‘Hak ederek kazandık, çok iyi oynadık!’

Galatasaray, 1999’dan sonra Kadıköy’de ilk kez Fenerbahçe’yi mağlup etmeyi başarırken müsabakanın ardından Fatih Terim, önemli açıklamalarda bulundu. Terim, “Açıkçası geçen sene de daha önce bu istatistiğin önemsiz olduğunu, sezon sonu nerede bitirdiğinizin önemli olduğunu söylemiştim. Benim için önemli değildi ama buna rağmen elbette taraftarımız çok sevinmiştir. Bir taraftar olarak ben de çok sevinçliyim. Onlara armağan olsun” dedi.

Oyuncularını tebrik eden deneyimli çalıştırıcı, “Ayrıca Beşiktaş-Trabzonspor maçı çok keyifliydi o maçın gerisinde kalmadığımız için de çok mutluyum. Galatasaraylıların içinde herhangi bir ukde kalmaması açısından bugün bu önemliydi. Bugün bütün hafta boyunca ne çalıştıysak, pratikte de arkadaşlarımız hepsini uyguladılar. Oyun kontrolünü ellerine aldılar, gerektiğinde pas yaptılar” ifadelerini kullandı.

“Hak ederek kazandık, çok iyi oynadık. Baştan sona çok profesyoneldik” diyen Terim, “Çok farklı da bitebilirdi. 1. dakikadan 100. dakikaya kadar ciddi, konsantre oynadık. 3 puanı hak ederek aldık, hem de iyi oynayarak aldık. Oyunun her bölümünü iyi oynadık. İlk 20 dakika oyun kopabilirdi. Sonradan da nasıl oynanması gerekirse öyle oynadık” şeklinde konuştu.

‘Her atağı sonuçlandırdık…’

Fenerbahçe karşısında çok önemli pozisyonlar yakaladıklarını da vurgulayan Terim, “Özellikle son bölgede her atağı sonuçlandırdık. Top bizdeydi, mücadele anlamında her şey vardı. Herhalde bir derbide ulaşılabilecek en yüksek pozisyon sayısına ulaştık diye düşünüyorum. Oyuncularımla bugün gurur duydum. Hayırlı olsun. Her düşündüğünüz bazen olmuyor ama bugün geriden bloklar arası çabuk ve net çıkmayı çok çalıştık. Direkt ve net çıktık, bunu başardık. Onyekuru ile çok pozisyona girdik. Feghouli girdi, Ömer girdi” dedi.