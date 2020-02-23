Fatih Terim: Bana sorsanız en son kim sakatlansın isterseniz…

Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, dev derbi öncesinde yayıncı kuruluşta değerlendirmelerde bulundu.

Terim, kadro tercihini yorumlarken Lemina’nın sakatlığı için de ilginç yorumda bulundu. Fatih Terim’in sözleri şöyle;

“6’da 6 yapmamız bizim için sevindirici, bugün buradan alacağımız bir galibiyet olursa, tabeladaki durumun ne olacağını oyuncularımıza anlattık, hepimiz biliyoruz. Maalesef derbileri önceden kestirmek zor, burada oynamaya alışkınız. Seyirciyle, sahasıyla bir baskı altına almaya çalışacaklarını biliyoruz. Gereken şeyler söylendi, artık bundan sonrasını oyuncular sahada söyleyecek. Bizim oyun planımız ve oyun anlayışında Lemina önemli bir yer kaplıyor. Özellikle geriden oyun kurulumu ve çıkışımızda ve orta sahada yaptığımız çalışmaların en önemli ismi Lemina. Bana sorsanız en son kim sakatlansın isterseniz Lemina derdim.

“Falcao’ya böyle maçlarda ihtiyacımız olduğunu düşündüm, Adem bizim hep başvuracağımız bir oyuncu, çok da iyi gidiyor. Bugün orta sahayı güçlendirme adına böyle başlayacağız, oyun bizden bazı değişiklikler beklerse, Adem de, Emre de, Andone de, hepsi girer.”