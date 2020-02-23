SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İnanılmaz pozisyon kaçtı!
Fatih Terim: Bana sorsanız en son kim sakatlansın isterseniz…
Süper Lig

Fatih Terim: Bana sorsanız en son kim sakatlansın isterseniz…

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe maçı öncesi konuştu.

23 Şubat 2020 19:01

Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, dev derbi öncesinde yayıncı kuruluşta değerlendirmelerde bulundu.

Terim, kadro tercihini yorumlarken Lemina’nın sakatlığı için de ilginç yorumda bulundu. Fatih Terim’in sözleri şöyle;

“6’da 6 yapmamız bizim için sevindirici, bugün buradan alacağımız bir galibiyet olursa, tabeladaki durumun ne olacağını oyuncularımıza anlattık, hepimiz biliyoruz. Maalesef derbileri önceden kestirmek zor, burada oynamaya alışkınız. Seyirciyle, sahasıyla bir baskı altına almaya çalışacaklarını biliyoruz. Gereken şeyler söylendi, artık bundan sonrasını oyuncular sahada söyleyecek. Bizim oyun planımız ve oyun anlayışında Lemina önemli bir yer kaplıyor. Özellikle geriden oyun kurulumu ve çıkışımızda ve orta sahada yaptığımız çalışmaların en önemli ismi Lemina. Bana sorsanız en son kim sakatlansın isterseniz Lemina derdim.

“Falcao’ya böyle maçlarda ihtiyacımız olduğunu düşündüm, Adem bizim hep başvuracağımız bir oyuncu, çok da iyi gidiyor. Bugün orta sahayı güçlendirme adına böyle başlayacağız, oyun bizden bazı değişiklikler beklerse, Adem de, Emre de, Andone de, hepsi girer.”

Son güncelleme 19:05 | 23 Şubat 2020
fatih terim galatasaray
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
22 13 45
2 Sivasspor
23 13 45
3 Istanbul Basaksehir
22 12 43
4 Galatasaray
22 12 42
5 Alanyaspor
23 11 39
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Gençlerbirligi
Bugün - 16:00
1
-
0
Ankaragücü
Fenerbahçe
Bugün - 19:00
0
-
0
Galatasaray
TÜMÜNÜ GÖR