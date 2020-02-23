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Farkındalık Festivali’ne yoğun ilgi
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Farkındalık Festivali’ne yoğun ilgi

KJesintisiz olarak yılın her ayı gerçekleşen Uluslararası Farkındalık Festivali’nin Şubat ayındaki durağı Kocaeli oldu.

23 Şubat 2020 17:32

Uluslararası Farkındalık Festivali Kocaeli’nde gerçekleştirildi. İki gün süren festival, “Değişim Mutluluğunu Yaşa!” sloganıyla yapıldı. Dünya Değişim Akademisi tarafından hazırlanan değişim çalışmalarının uygulandığı festivalde ayrıca interaktif söyleşiler, danslar, bireysel gelişimi ve farkındalığı artırmaya yönelik kitaplar yer aldı.

Bu ayki programda yer alan “Değişim” çalışmaları stres yönetimi, aşk sanatı, korkuyu aşma ve depresyondan özgürleşme üzerine olup, programlara şirket çalışanları ve aileler de büyük ilgi gösterdi. Sağlıklı yaşam ve farkındalık için nefes çalışmalarının da yer aldığı etkinlikte özgüven, yaratıcılık, kararlılık ve sevgi dolu iletişimi geliştiren enerji çalışmaları da yapıldı.

Farkındalık Festivali'ne dünyadan, Türkiye'nin çeşitli illerinden ve Kocaeli çevresinden 400'e yakın katılım gerçekleştirildi.

Son güncelleme 17:32 | 23 Şubat 2020
farkındalık festivali kocaeli
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
22 13 45
2 Sivasspor
23 13 45
3 Istanbul Basaksehir
22 12 43
4 Galatasaray
22 12 42
5 Alanyaspor
23 11 39
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