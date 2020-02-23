Farkındalık Festivali’ne yoğun ilgi

Uluslararası Farkındalık Festivali Kocaeli’nde gerçekleştirildi. İki gün süren festival, “Değişim Mutluluğunu Yaşa!” sloganıyla yapıldı. Dünya Değişim Akademisi tarafından hazırlanan değişim çalışmalarının uygulandığı festivalde ayrıca interaktif söyleşiler, danslar, bireysel gelişimi ve farkındalığı artırmaya yönelik kitaplar yer aldı.

Bu ayki programda yer alan “Değişim” çalışmaları stres yönetimi, aşk sanatı, korkuyu aşma ve depresyondan özgürleşme üzerine olup, programlara şirket çalışanları ve aileler de büyük ilgi gösterdi. Sağlıklı yaşam ve farkındalık için nefes çalışmalarının da yer aldığı etkinlikte özgüven, yaratıcılık, kararlılık ve sevgi dolu iletişimi geliştiren enerji çalışmaları da yapıldı.

Farkındalık Festivali'ne dünyadan, Türkiye'nin çeşitli illerinden ve Kocaeli çevresinden 400'e yakın katılım gerçekleştirildi.