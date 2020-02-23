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Ersun Yanal’ın Galatasaray derbisindeki hücum planı!
Süper Lig

Ersun Yanal’ın Galatasaray derbisindeki hücum planı!

Süper Lig'in 23. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'nin hücum planı belli oldu

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 23 Şubat 2020 09:34

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal pazar günkü kritik Galatasaray derbisi öncesinde taktiğini belirledi.

Hasan Ali'nin dönüşüyle birlikte Dirar'i gerçek mevkisi olan sağ kanatta kullanacak olan Yanal, Galatasaray'ın zayıf kanadı olarak gördüğü sol tarafına yüklenecek.

Diri ve güçlü İsla-Dirar ikisinin, maç eksiği bulunan Saracchi ve Onyekuru'ya büyük üstünlük kuracağını düşünen tecrübeli teknik adam, Ozan Tufan'ı da bu ikiliye destek olarak kullanacak.

Galatasaray'da hücum özellikleriyle dikkat çeken Saracchi ve Onyekuru'nun defansif anlamda sıkıntılı olduğunu bilen Yanal, ezeli rakibini zayıf karnından vurmak için idmanlarda sürekli İsla-Dirar ve Ozan'dan sağ kanattan bindirme yapmalarını ve çizgiye inmeleri talimatını verdi.

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Son güncelleme 11:25 | 23 Şubat 2020
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OGP
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22 13 45
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23 13 45
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