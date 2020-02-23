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Ersun Yanal’dan derbinin ilk 11’inde büyük sürpriz!
Süper Lig

Ersun Yanal’dan derbinin ilk 11’inde büyük sürpriz!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal bu sezon sadece 7 maçta 24 dakika süre verdiği ve son 4 maçta hiç oynatmadığı Tolgay Arslan'ı Galatasaray derbisinde ilk 11'e yazdı.

23 Şubat 2020 18:54

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray derbisi öncesi büyük bir sürpriz yaparak Tolgay Ali Arslan’a ilk 11’de şans verdi.

Luiz Gustavo’nun cezalı, Emre Belözoğlu’nun sakatlığının olması sonrası Tolga Ciğerci ve Ozan Tufan’ın merkezde görev alması beklenirken, Ersun Yanal büyük bir sürprize imza atarak Tolgay Ali Arslan’ı ilk 11’e yazdı ve derbi öncesi herkesi şaşırttı.

Geçen sezonun ikinci devresinde Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye transfer olan 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig’de 7 maçta toplam 24 dakika süre almıştı. Son olarak 18 Ocak’ta oynanan Gaziantep maçında 1 dakika süre alan Tolgay Ali Arslan, son 4 maçta görev almadı.

29 yaşındaki orta saha, geçen sezon 1-1 sona eren Galatasaray maçına da ilk 11’de başlamış ancak etkisiz performansı nedeniyle 60. dakikada oyundan alınmıştı.

Son güncelleme 19:05 | 23 Şubat 2020
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PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
22 13 45
2 Sivasspor
23 13 45
3 Istanbul Basaksehir
22 12 43
4 Galatasaray
22 12 42
5 Alanyaspor
23 11 39
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