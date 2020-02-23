SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Dev derbide ilk 11'ler belli oldu!
Ersun Yanal: ‘Kadıköy’de son sözü Fenerbahçe söyler’
Süper Lig

Ersun Yanal: ‘Kadıköy’de son sözü Fenerbahçe söyler’

Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulunan Ersun Yanal, "Kadıköy'de son sözü Fenerbahçe söyler. Biz de son sözü söyleyeceğiz. Elimizde ki kadro belli, oyuncular belli. Sahaya çıkan oyunculara bakmak bence doğru değil, tüm takıma bakmak gerek" dedi.

23 Şubat 2020 18:59

Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı konuk ettiği dev derbi öncesinde açıklamalarda bulunan Ersun Yanal maç hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yanal, “Öncelikle derbi, bugün futbolun güzel olduğu, topun fazlaca sahada kaldığı, hakemin ve VAR’ın konuşulmadığı, oynanan topun konuşulduğu bir maç olsun. Maç öncesine bakarsak, bu ateşin olduğu ender maçlardan birtanesi. Bu maçlar bayram havasında geçer” şeklinde maçla ilgili dileklerini dile getiren Yanal kadro tercihleri hakkındaki soruya ise şöyle yanıt verdi:

“Kazanmak için oynayacağız, Kadıköy’de son sözü Fenerbahçe söyler. Biz de son sözü söyleyeceğiz. Elimizde ki kadro belli, oyuncular belli. Sahaya çıkan oyunculara bakmak bence doğru değil, oyunu oyuncular üzerinden değerlendirmek, hamlelere bakılması gerekiyor. İlk 11’deki oyunculara bakmak yerine takıma bakmak gerek.”

Son güncelleme 18:59 | 23 Şubat 2020
Fenerbahçe galatasaray süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
22 13 45
2 Sivasspor
23 13 45
3 Istanbul Basaksehir
22 12 43
4 Galatasaray
22 12 42
5 Alanyaspor
23 11 39
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Gençlerbirligi
Bugün - 16:00
1
-
0
Ankaragücü
Fenerbahçe
Bugün - 19:00
0
-
0
Galatasaray
TÜMÜNÜ GÖR