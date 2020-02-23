Ersun Yanal çılgına döndü! Kırmızı kartla atıldı…

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal derbinin ikinci yarısında yaşanan bir pozisyonun ardından adeta çılgına döndü. Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler tepkisini abartarak kendisine ayrılan bölümün dışına çıkan Ersun Yanal’ı kırmızı kartla tribüne gönderdi.

1-1 devam eden heyecanı yüksek derbide Ersun Yanal yedek kulübesi önünde yaşanan bir pozisyona isyan etti. El kol hareketleriyle oyun tepki gösteren ve saha içine giren Yanal’ın o anları yayıncı kuruluşun görüntülerinde de ekrana getirildi.

Dakikalar 62’yi gösterirken mücadelenin Halil Umut Meler, Ersun Yanal’ı oyun alanını ihlal ettiği gerekçesiyle kırmızı kart göstererek tribüne gönderdi.

Tecrübeli hoca kalan dakikaları sarı lacivertli taraftarların arasında takip etti.