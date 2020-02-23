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Ersun Yanal çılgına döndü! Kırmızı kartla atıldı…
Süper Lig

Ersun Yanal çılgına döndü! Kırmızı kartla atıldı…

Fenerbahçe Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler sarı lacivertlilerin teknik direktörü Ersun Yanal'ı kırmızı kartla oyun alanının dışına gönderdi.

23 Şubat 2020 20:44

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal derbinin ikinci yarısında yaşanan bir pozisyonun ardından adeta çılgına döndü. Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler tepkisini abartarak kendisine ayrılan bölümün dışına çıkan Ersun Yanal’ı kırmızı kartla tribüne gönderdi.

1-1 devam eden heyecanı yüksek derbide Ersun Yanal yedek kulübesi önünde yaşanan bir pozisyona isyan etti. El kol hareketleriyle oyun tepki gösteren ve saha içine giren Yanal’ın o anları yayıncı kuruluşun görüntülerinde de ekrana getirildi.

Dakikalar 62’yi gösterirken mücadelenin Halil Umut Meler, Ersun Yanal’ı oyun alanını ihlal ettiği gerekçesiyle kırmızı kart göstererek tribüne gönderdi.

Tecrübeli hoca kalan dakikaları sarı lacivertli taraftarların arasında takip etti.

Son güncelleme 20:44 | 23 Şubat 2020
ersun yanal Fenerbahçe galatasaray kırmızı kart
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
22 13 45
2 Sivasspor
23 13 45
3 Istanbul Basaksehir
22 12 43
4 Galatasaray
23 12 43
5 Alanyaspor
23 11 39
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