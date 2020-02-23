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Derbide kartlar havada uçuştu
Süper Lig

Derbide kartlar havada uçuştu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde maçın hakemi Halil Umut Meler, sarı-lacivertlilere 2 kırmızı kart, 6 sarı kart, sarı-kırmızılılara da 1 kırmızı kart, 5 de sarı kart çıkardı.

23 Şubat 2020 21:11

Süper Lig'in 23. haftasında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe – Galatasaray derbisini FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetti. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy yaptı.

Karşılaşmada kartlar havada uçuştu. Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal ile Deniz Türünç kırmızı kart görürken, Serdar Aziz, Ozan Tufan, Tolgay Arslan, Nabil Dirar, Mauricio Isla ve Volkan Kazak (Yardımcı antrenör) sarı kart gördü.

Galatasaray'da ise Younes Belhanda kırmızı kart, Teknik Direktör Fatih Terim, Radamel Falcao, Jean Michael Seri, Ryan Donk, Mariano sarı kart ile cezalandırıldı.

Son güncelleme 21:15 | 23 Şubat 2020
Fenerbahçe galatasaray süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
22 13 45
2 Galatasaray
23 13 45
3 Sivasspor
23 13 45
4 Istanbul Basaksehir
22 12 43
5 Alanyaspor
23 11 39
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