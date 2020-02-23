Derbi sonrasında bazı şehirlerde olaylar çıktı!

Süper Lig’in 23. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrasında bazı şehirlerde sarı-kırmızılı taraftarlar galibiyeti kutlamak için sokaklara çıkarken, istenmeyen anlar da yaşandı.

Adıyaman’da iki takımın taraftarları birbirine girdi. Gölbaşı Caddesi üzerinden Mimar Sinan Parkına doğru ilerlemeye başladı. Galatasaraylı taraftarların ilerlediği güzergah üzerinden ilerleyen Fenerbahçeli taraftarlar ile Galatasaraylı taraftalar arasında kavga çıktı. Bir birine saldıran taraftarlar yumruk ve tekmelerin dışında sokakta bulunan çöp kovalarını, taşları ve sopaları bir birine fırlattı. Meydana gelen kavgaya olay yerinde bulunan sivil polis ekipleri, mahalle ve çarşı bekçileri ile esnaflar müdahale etti.

DİYARBAKIR’DA BAYRAK YAKILMAK İSTENİNCE OLAY ÇIKTI

Diyarbakır’da galibiyet coşkusu yaşamak isteyen Galatasaraylı taraftarların kutlamalarına engel olmak olup bayrak yakmak isteyen bazı kişiler olaya neden oldu. Bazı fanatik taraftarlar, farklı noktalarda araçlara ve dükkanlara saldırdı. Polis ekipleri, olayların uzamasına müsaade etmeyerek taraftarları dağıttı.

ERZİNCAN’DA DA KAVGA ÇIKTI

Fenerbahçe – Galatasaray karşılaşmasının ardından dörtyol mevkiinde toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, Kadıköy’de 20 yıl sonra gelen Fenerbahçe galibiyetini kutladı. Tezahüratlarla dörtyoldan Ordu Caddesi’ne kadar yürüyen taraftarlar büyük coşku yaşadı. Araç sürücüleri de klakson sesiyle coşkuya ortak oldu. Kutlamalar sırasında zaman zaman çakışan iki takım taraftarları arasında kavga yaşandı. Yaşanan gerilime çevik kuvvet polisleri zamanında müdahalede bulunarak olayların büyümesinin önüne geçti.