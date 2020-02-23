Derbi heyecanına yenik düşen Trabzonspor taraftarı hayatını kaybetti!

Trabzonspor Kulübü, Beşiktaş maçını izlerken kalp krizi geçiren ve hayatını kaybeden bordo mavili taraftar Ahmet Yetim için başsağlığı mesajı yayınladı.

İstanbul’da oynanan ve 2-2’lik beraberlikle sona eren maçı izlerken heyecana kapılıp kalbine yenik düşen Yetim için yayınlanan mesajda şu ifadeler kullanıldı;

Dün oynadığımız Beşiktaş karşılaşmasını izlerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden taraftarımız Ahmet Yetim’e Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz.

Not: Merhum Ahmet Yetim’in cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Düzköy Gökçeler Köyü Yeni Mahalle Camii’nden kaldırılacaktır.