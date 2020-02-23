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Derbi heyecanına yenik düşen Trabzonspor taraftarı hayatını kaybetti!
Trabzonspor

Derbi heyecanına yenik düşen Trabzonspor taraftarı hayatını kaybetti!

Süper Lig 23. haftasında oynanan Beşiktaş-Trabzonspor maçını izleyen bir bordo mavili taraftar kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

23 Şubat 2020 12:37

Trabzonspor Kulübü, Beşiktaş maçını izlerken kalp krizi geçiren ve hayatını kaybeden bordo mavili taraftar Ahmet Yetim için başsağlığı mesajı yayınladı.

İstanbul’da oynanan ve 2-2’lik beraberlikle sona eren maçı izlerken heyecana kapılıp kalbine yenik düşen Yetim için yayınlanan mesajda şu ifadeler kullanıldı;

Dün oynadığımız Beşiktaş karşılaşmasını izlerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden taraftarımız Ahmet Yetim’e Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz.

Not: Merhum Ahmet Yetim’in cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Düzköy Gökçeler Köyü Yeni Mahalle Camii’nden kaldırılacaktır.

Son güncelleme 12:37 | 23 Şubat 2020
Ahmet Yetim trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
22 13 45
2 Sivasspor
23 13 45
3 Istanbul Basaksehir
22 12 43
4 Galatasaray
22 12 42
5 Alanyaspor
23 11 39
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