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Cengiz Ünder gol perdesini açtı, Roma sahasında farklı kazandı
İtalya Serie A

Cengiz Ünder gol perdesini açtı, Roma sahasında farklı kazandı

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma sahasında Lecce'yi 4-0 mağlup etti. Karşılaşmada gol perdesini Cengiz Ünder açtı. Roma 42 puana yükseldi, Lecce 25 puanda kaldı.

23 Şubat 2020 23:39

İtalya Serie A’nın 25. haftasında Milli futbolcu Cengiz Ünder’in takımı Roma, sahasında Lecce’yi konuk etti. Roma Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 4-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmada gol perdesini 13. dakikada Milli futbolcu Cengiz Ünder açtı. 37. dakikada Mkhitaryan farkı 2’ye çıkardı ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi.

Ev sahibi ekip, 69. dakikada Dzeko ve 80. dakikada Kolarov’un attığı gollerle mücadeleden 4-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Cengiz Ünder, 1 gol attığı karşılaşmada 61. dakikada yerini Carles Perez’e bıraktı.

Son güncelleme 23:39 | 23 Şubat 2020
cengiz ünder İtalya Serie A Lecce roma
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
22 13 45
2 Galatasaray
23 13 45
3 Sivasspor
23 13 45
4 Istanbul Basaksehir
22 12 43
5 Alanyaspor
23 11 39
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