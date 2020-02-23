Cengiz Ünder gol perdesini açtı, Roma sahasında farklı kazandı

İtalya Serie A’nın 25. haftasında Milli futbolcu Cengiz Ünder’in takımı Roma, sahasında Lecce’yi konuk etti. Roma Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 4-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Karşılaşmada gol perdesini 13. dakikada Milli futbolcu Cengiz Ünder açtı. 37. dakikada Mkhitaryan farkı 2’ye çıkardı ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi.
Ev sahibi ekip, 69. dakikada Dzeko ve 80. dakikada Kolarov’un attığı gollerle mücadeleden 4-0’lık galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Cengiz Ünder, 1 gol attığı karşılaşmada 61. dakikada yerini Carles Perez’e bıraktı.