SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Türkiye-İran sınırında 5.9 büyüklüğünde deprem!
MAÇ SONUCU | Yeni Malatyaspor 1-2 Antalyaspor
Yeni Malatyaspor

MAÇ SONUCU | Yeni Malatyaspor 1-2 Antalyaspor

Süper Lig'in 23. haftasında Btcturk Yeni Malatyaspor sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Yüksek tempoda geçen karşılaşmada konuk ekip Antalyaspor sahadan 2-1 galip ayrılan taraf oldu.

23 Şubat 2020 13:47

Antalyaspor, karşılaşmanın 8. dakikasında Fredy’nin golüyle öne geçerken, Yeni Malatyaspor’un beraberlik sayısı 29. dakikada tecrübeli golcü Umut Bulut’tan geldi.

Antalyaspor’da Sinan Gümüş, 31. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından oyun dışında kaldı ve Akdeniz ekibi yaklaşık 60 dakikasını eksik oynadığı karşılaşmadan 89. dakikada oyuna sonradan giren Podolski’nin attığı golle 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Antalyaspor, bu periyotta topladığı 11 puanla 25 puana yükselerek 10. sıraya çıktı. 7 maçtır kazanamayan Yeni Malatyaspor ise 24 puanda kaldı.

Süper Lig’in 24. haftasında Antalyaspor evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecekken, Yeni Malatyaspor ise deplasmanda Denizlispor’a konuk olacak.

Son güncelleme 15:32 | 23 Şubat 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
22 13 45
2 Sivasspor
23 13 45
3 Istanbul Basaksehir
22 12 43
4 Galatasaray
22 12 42
5 Alanyaspor
23 11 39
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Yeni Malatyaspor
Bugün - 13:30
1
-
2
Antalyaspor
Gençlerbirligi
Bugün - 16:00
0
-
0
Ankaragücü
TÜMÜNÜ GÖR