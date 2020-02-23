MAÇ SONUCU | Gençlerbirliği-Ankaragücü 1-0 | Derbide ‘Altın vuruş’!

Süper Lig’in 23. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Ankaragücü’nü 1-0 mağlup etti. Ankara derbisinde tek golü Sio kaydetti.

Düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada ilk yarı golsüz beraberlikle sona erdi. Son iki maçından galibiyetle ayrılan Ankaragücü karşısında 74. dakikada gelen gol, Gençlerbirliği’ni düşme hattından uzaklaştırdı. Ankaragücü ise düşme hattında kaldı.

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe’yi yenerek derbiye moralli gelen Ankaragücü, iki haftalık mağlubiyet serisine Aytemiz Alanyaspor deplasmanında son veren Gençlerbirliği karşısında mağlup olmaktan kurtulamadı. İki takımın yakaladığı pozisyonları cömertçe harcadığı karşılaşma tek golle sona erdi.

Bu galibiyetle puanını 27 yapan Gençlerbirliği, maç fazlasıyla 10. sıraya kadar yükseldi. 20 puanda kalan Ankaragücü ise 16. sırada yer aldı.