SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Türkiye corona virüs nedeniyle İran sınırını kapattı
MAÇ SONUCU | Gençlerbirliği-Ankaragücü 1-0 | Derbide ‘Altın vuruş’!
Süper Lig

MAÇ SONUCU | Gençlerbirliği-Ankaragücü 1-0 | Derbide ‘Altın vuruş’!

Gençlerbirliği, Ankara derbisinde karşılaştığı Ankaragücü'nü tek golle mağlup ederek rahat bir nefes aldı.

23 Şubat 2020 15:53

Süper Lig’in 23. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Ankaragücü’nü 1-0 mağlup etti. Ankara derbisinde tek golü Sio kaydetti.

Düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada ilk yarı golsüz beraberlikle sona erdi. Son iki maçından galibiyetle ayrılan Ankaragücü karşısında 74. dakikada gelen gol, Gençlerbirliği’ni düşme hattından uzaklaştırdı. Ankaragücü ise düşme hattında kaldı.

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe’yi yenerek derbiye moralli gelen Ankaragücü, iki haftalık mağlubiyet serisine Aytemiz Alanyaspor deplasmanında son veren Gençlerbirliği karşısında mağlup olmaktan kurtulamadı. İki takımın yakaladığı pozisyonları cömertçe harcadığı karşılaşma tek golle sona erdi.

Bu galibiyetle puanını 27 yapan Gençlerbirliği, maç fazlasıyla 10. sıraya kadar yükseldi. 20 puanda kalan Ankaragücü ise 16. sırada yer aldı.

Son güncelleme 17:56 | 23 Şubat 2020
ankaragücü Gençlerbirliği süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
22 13 45
2 Sivasspor
23 13 45
3 Istanbul Basaksehir
22 12 43
4 Galatasaray
22 12 42
5 Alanyaspor
23 11 39
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Yeni Malatyaspor
Bugün - 13:30
1
-
2
Antalyaspor
Gençlerbirligi
Bugün - 16:00
1
-
0
Ankaragücü
TÜMÜNÜ GÖR