Ayakta alkışlanacak maç!

Böyle maçlarda golü erken yersen, kendine gelene kadar 25 dakika geçer. Arkanda binlerce taraftar ile coşkulu başlangıç önemlidir. Golü erken yedin mi acele edersin, pas hataları yaparsın ve derken ilk yarıda saha avantajını rakibine devre sonlarına doğru ancak hissettirirsin. Ve sonuç; Beşiktaş için boşa giden ilk yarı.

PEKİ Trabzonspor? Bu oyunda kalecin iyiyse ki mükemmel, forvetin atıyorsa ki gol kralı, orta alanda ustan varsa ki o da var, otur koltuğa maçını rahat rahat seyret. Uğurcan, Sörloth ve Sosa, Trabzonspor'da çok özel oyuncular. Tempolu, hafızalardan silinmeyecek bir maça gidiyoruz dedim kendi kendime.

İKİNCİ yarı 20 dakika Beşiktaş baskısı baş döndürdü. Kanatların işlemesi, pres, oyuncuların iki kişilik performansı maçı Kara Kartal'a çevirdi. Bize bu nefis maçı izlettiren teknik adamlar ve futbolcuları ayakta alkışlıyorum. Devre arasında Sergen Yalçın oyuncularına neler anlattı bilmiyorum ama bu kadar yüksek motivasyonlu oyuna dönmek bu maçlar için çok önemli!

TRABZONSPOR'UN savunma ağırlığına önem veren düşüncesi Hüseyin Çimşir'in kararı mıydı yoksa oyuncuların bilinçaltına yerleşen bir duygu muydu bilemem ama ikinci yarının büyük bölümünü iyi oynayamadı Trabzonspor. Ama dedim ya, golcün varsa, rakip savunmayı evinde az adamla yakalıyorsan, golleri atıp puanı alırsın. Sörloth yine altın goller attı.

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