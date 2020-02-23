Atana ve tutana teşekkür etmeli

Beşiktaş, müsabakaya mağlup başlamasına rağmen sezonun en iyi futbolunu oynadı. Tüm futbolcular tam kapasitelerini ortaya koydu. Taktik ve oyun disiplini mükemmeldi.

Kapanan Trabzonspor savunmasına karşı kanatları çok iyi kullandı. Özellikle sağ kanattan Gökhan Gönül sürekli hücuma çıkıp Beşiktaş'ın tüm akınlarını geliştirirken Trabzonspor buna hiç önlem almadı. Bütün bu akınlarda Beşiktaş forvet oyuncuları çok net pozisyonlar buldu.

Uğurcan'ın ortaya koymuş olduğu büyük performans skorun çok daha farklı olmasını engelledi. Boateng, kanat ortalarında ikinci bir santrfor gibi oynayarak Beşiktaş'ın hücum gücünü çok arttırdı.

TRABZONSPOR hücuma çıkarken garanti, öne doğru ve çok çabuk oynaması gerekirken, 2. bölgeden 3. bölgeye geçiş paslarında maalesef isabetsiz paslar yüzünden oyunun üstünlüğünü Beşiktaş'a verdi. Trabzonspor, hızlı ve tempolu oynayan Beşiktaş karşısında daha çok pas yaparak oyunun yönünü değiştirmeliydi. Kontratak yapması gerekiyordu, bunu beceremedi.

Trabzonspor'un bu mahkûm oynayışındaki en önemli nedenlerden birisi de Sturridge ve Guilherme'nin sahada hiç olmayışları, top rakipteyken defansa katkı sağlayamayışlarıydı. Beşiktaş'ın iki kanat oyuncusu hücuma çıkarken onları takip etmeyip takımlarını 9 kişi oynattılar. Ekuban daha erken oyuna girmiş olsaydı, Trabzonspor'un galibiyet şansı olabilirdi.

TRABZONSPOR'DA atan ve tutan mükemmeldi. Kaleci Uğurcan'ın büyük performansıyla birlikte Sörloth'un tartışmasız performansı iyi oynamayan Trabzonspor'a beraberliği getirdi. Hüseyin Hoca mutlaka bu sorunlara çözüm bulmalı. Mutlaka Trabzonspor topa daha fazla sahip olmalı. Oyunun kontrolünü mutlaka eline almalı. Eğer şampiyon olmak istiyorsa!

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