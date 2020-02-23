6 soruda Fenerbahçe Galatasaray derbisi… Maçın gidişatını 4 isim belirleyecek!

Fernerbahçe’nin Kadıköy’de yenilmezlik serisi biter mi?

Galatasaray 21 sezondur Kadıköy’de galip gelemiyor. Bu serinin uzunluğu Galatasaray kadar Fenerbahçe cephesinde de baskı unsuru haline geldi. Hiçbir Fenerbahçe teknik direktörü seriyi bozan hoca olarak anılmak istemiyor, bu da sarı lacivertlilerin mutlak kazanması gereken maçlarda daha temkinli refleks vermesi sonucunu doğurabiliyor. Bugün değil ama bir noktada serinin bozulmasının uzun vadede Fenerbahçe’nin faydasına olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe’nin 3 puandan başka opsiyonunun olmaması Galatasaray cephesi için bir galibiyet şansı yaratıyor, alınacak riskler sezon boyunca geri dönüşte zaaflar gösteren Fenerbahçe savunmasını zor durumda bırakabilir. Özellikle de Luis Gustavo’nun yokluğunda. Galatasaray’ın devre arasında yaptığı Babel – Onyekuru değişiminin sarı kırmızılı ekibin atletizmini artırdığını da eklemeliyiz.

Derbinin sonucunu ne etkiler?

Bitiricilik. Fenerbahçe’nin Kadıköy’deki maçlara oldukça coşkulu başladığını, gol pozisyonu bulmada zorluk çekmediğini biliyoruz. Ancak şut/gol istatistiklerinde iki sezondur anormal bir verimsizlik yaşıyorlar. Etkili gol vuruşları yapmakta zorlanıyorlar, karşılarında Muslera’nın olması bu anksiyeteye iyi gelmeyecektir. Fenerbahçe’nin erken gelecek gollerle kaygısını yenmeye ihtiyacı var. Galatasaray ise daha verimli hücum etmekle birlikte pozisyona girmekte nispeten zorluk çekiyor. Ligin ilk 7’sinde bulunan ekipler arasında Beşiktaş ile birlikte en az gol kaydeden (36) ekip olmaları da bunun göstergesi.

Taraftar faktörü ne kadar önemli?

Çok önemli. Maçın gidişatının taraftar desteğini sürekli kılacağı bir senaryo Fenerbahçe için en kritik faktör. Fenerbahçe taraftarının Galatasaray maçlarında toleransı ve sabrı diğer maçlara göre çok daha yüksek oluyor, bunun serinin uzunluğu ile doğrudan ve iki yönlü bir bağlantısı var. Ancak uzun yıllardır bu sabrın çok sınanmadığını eklemek gerek.

Eksikler derbiyi nasıl etkiler?

İki takımın da omurgasında çok önemli iki parça eksik. Lemina ve Gustavo. Bu eksikleri ideale en yakın yamalayan taraf orta sahada, dolayısıyla maçın genelinde kontrolü elinde tutacaktır. Terim’in Ömer Bayram hamlesine karşı, Yanal’dan Tolga Ciğerci hamlesi bekliyoruz. Ömer bu sezon farklı pozisyonlarda kalburüstü performanslar sergiledi, aynı derecede çok yönlü katkı veremeyen Tolga ise haftalar sonra ideal pozisyonunda forma giyecek. İkilinin performansı belirleyici olacaktır.

Hocaların planı ne olacak?

Fatih Terim’in 3 puan pususuna yatmış bir beraberlik stratejisi ile sahada olacağını düşünüyorum. Ersun Yanal ise oturmuş ve sonuç aldığı baskılı Kadıköy planı ile takımını sahaya sürecektir. Yanal, Saracchi ve Onyekuru kanadına yanıt olarak sahaya süreceği Isla ve Dirar’dan hem savunma hem de hücumda büyük beklentiler içinde olacak. (Burada Hasan Ali’nin soldaki performansı da kritik olacak, 90 dakika sahada kalabilecek mi?) Terim ise yenik duruma düşmediği sürece kapılan toplarla baskın hücumlar yakalamak, faul alma becerisi yüksek oyuncularla Fenerbahçe’nin temposunu kesmek isteyecektir. Savunmadan top çıkarma konusunda Yanal’ın elini kuvvetlendiren Jailson, stoper olmamaktan kaynaklanan hamle hataları yapabiliyor. Terim’in ekibi bunu değerlendirmek isteyecektir.

Derbinin kilit isimleri kimler?

Bir maç iyi, bir maç kötü oynayan isimlerin katkısı daha önemli, çünkü performanslarının alt ve üst sınırı arasındaki marj çok büyük. Mesela hangi Vedat Muriqi‘nin bugün sahada olacağı çok kritik. Lige damga vuran az pişmiş etle beslenen Vedat mı, yoksa 3-4 haftadır gördüğümüz etkisiz ikizi mi? Muslera’nın performansı inişli çıkışlı bir grafik göstermiyor, o yüzden Altay‘ın iyi bir gününde olması maçın gidişatını doğrudan etkileyecektir. Bir başka istikrarsız isim Feghouli maçın X faktörü olmaya aday. Etkisiz olduğunda takımını eksik bırakıyor, ama oynamaya karar verirse maçın adamı olma şansı ayağına gelecektir. Deniz Türüç‘ü de bu gruba ekleyebiliriz. Sol ayağını bir silah olarak mı kullanacak yoksa bir el freni olarak mı? Bunlar maçın sonucunu doğrudan etkileyecek.