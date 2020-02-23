1 puan şampiyon yapar mı?

Sadece 2 iyi adamla bir savaştan sağ çıkabilir misin? 2 adam işinde en iyileriyse evet.

Sezonun 2 üst düzey performansını aynı takımda, Trabzonspor’da izliyoruz; Uğurcan Çakır ve Alexander Sörloth.

Buradan bir şampiyonluk hikayesi çıkarsa Beşiktaş maçının yeri ikisi için de zirve olacak.

Hüseyin Hoca maçtan önce ‘buraya kazanmaya geldik’ dedi. Bunu böyle bir oyun oynayacaklarını düşünerek söylemedi elbette ama planlarına katmadığı bir şey oldu.

HİÇ BEKLEMEDİĞİ KADAR ERKEN

Trabzon golü hiç beklemediği kadar erken atıp öne geçti. Sörloth’un o ilk golü Beşiktaş’ın hücum oyununu mecburi olarak 1’den 5’e atarken Trabzon’da el freninin erken çekilmesine neden oldu.

Beşiktaş o andan itibaren seyirci baskısıyla da sezonun en iştahlı ama en organizasyonsuz topunu oynamaya başladı. Çünkü hücum bölgesinin neredeyse tamamı ilk yarı bitmeden bir şekilde topu kaleden içeriye sokma telaşına düştü. Uğurcan’ın da ekstra refleksleriyle ilk 45 dakika 1-0’da kaldı.

BU HİKAYENİN BİR PARÇASI DEĞİL

Sağda mı daha iyi yatarım! solda mı? Maça çıktım ama çıkmasa mıydım acaba? dediği bir ilk yarı geçiren Sturridge’in devrede değişmemesi Trabzon cephesinde ilk ciddi hataydı. Kendisini bu hikayenin bir parçası olarak görüp görmediği konusunda en azından benim aklımda bir soru işareti kalmadı.

Herkes Ekuban’ı beklerken Kamil Ahmet’le terse yatıran ve 1-0’da tutulabileceğini düşünen Hüseyin Hoca ikinci ciddi hatasını da bu yönde yaptı.

EKUBAN’IN IŞIĞI

Beşiktaş’ın tamamıyla rakip üzerine yıktığı bir oyuna dönüşen ikinci yarıda goller de çok gecikmedi. Peş peşe gelen 2 golle beraber Beşiktaş’ın skoru da alması kulübede düğmesine geç basılan Ekuban ışığını yaktı.

Beşiktaş’ın 45-65 arası ortaya koyduğu muhteşem futbola karşı Uğurcan’ın dev duruşu farkın önüne geçerken Trabzon’a cesaret oldu.

Caleb’in fark yaratan patlayıcılığı ile tekrar hücum oynamayı hatırlayan Trabzon onun asistinde uzatmalarda sezonun en değerli gollerinden birini atarak altın değerinde 1 puanı heybesine koydu.

1 puan Trabzon’u şampiyon yapar mı? Belki. Ama her puanı böyle alamazsın.

MAÇIN EN DEĞERLİ ANLARI

1- ‘Oradan da oraya zor be kardeşim’ dediğimiz yerden ilk golü atan Sörloth’un 90+1’de sadece golcü hisleriyle arka direğe yaptığı inanılmaz koşu.

2- Asli görevlerini pek yerine getiremese de Kamil Ahmet’in Atiba ve Caner’in arasında ayakta kalarak son golün atağını başlatması.

3- Daha yeni gelmesine rağmen Boateng’in herkesten fazla sorumluluk alarak gerçek bir liderlik ortaya koyması.

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