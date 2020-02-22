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Zonguldak Kömürspor maddi sıkıntılar nedeniyle antrenmana 1960 model otobüsle gitti
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Zonguldak Kömürspor maddi sıkıntılar nedeniyle antrenmana 1960 model otobüsle gitti

Zonguldak Kömürspor, Hekimoğlu Trabzon maçı öncesinde ter idmanına 1960 model bir otobüsle gitti.

22 Şubat 2020 17:28

Zonguldak Kömürspor TFF 2. Lig Beyaz Grup’un 25. haftasında yarın konuk edeceği Hekimoğlu Trabzon maçı öncesinde son antrenmanını Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu’nda yaptı. Sezon başından bu yana kadar maddi imkansızlıklar ve antrenman sahası gibi sıkıntılar çeken Zonguldak Kömürspor’un antrenmanı öncesinde ilginç görüntüsü görenleri hayrete düşürdü. Kırmızı-lacivertli ekip maddi imkansızlıklar nedeniyle Zonguldak Belediyesi’nin tahsis ettiği 1960 model eski bir belediye otobüsü ile antrenmana gitti.

Kırmızı-lacivertlilerin otobüsü sosyal medyada ilgi çekti.

Son güncelleme 17:47 | 22 Şubat 2020
zonguldak kömürspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
23 13 45
2 Trabzonspor
21 13 44
3 Istanbul Basaksehir
22 12 43
4 Galatasaray
22 12 42
5 Alanyaspor
23 11 39
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