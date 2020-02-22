Zirve’de dev maç! Beşiktaş Trabzonspor maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçını kazanarak 36 sezon sonra bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Bordo-mavililer sahadan 3 puanla ayrılması halinde 1983’den sonra rakibi karşısında üç maç üst üste kazanmış olacak. İşte Beşiktaş Trabzonspor maçının saati, kanalı ve merak edilenleri…

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig’in 23. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren maçta Beşiktaş ile Trabzonspor yarın saat 20.00’de Vodafone Park’ta karşı karşıya gelecek. mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

130. MÜCADELE

Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor, yarın oynayacakları karşılaşma ile birlikte 130. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 53-45 üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig’in 23. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren maçta Beşiktaş ile Trabzonspor yarın saat 20.00’de Vodafone Park’ta karşı karşıya gelecek. Trabzonspor’un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973’te başlayan 47 yıllık rekabette, geride kalan 129 karşılaşmanın 53’ünü Beşiktaş, 45’ini Trabzonspor kazandı, 31 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlıların 177 golüne, bordo-mavililer 143 golle karşılık verdi.

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlardaki galibiyet sayısında siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 93 lig maçında Beşiktaş 36, Trabzonspor 34 galibiyet aldı. 23 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Ligde syah-beyazlıların attığı 132 gole, bordo-mavililer 105 golle karşılık verdi.

Bu sezonun ilk yarısında Trabzon’da yapılan maçı 4-1 ev sahibi ekip kazanmıştı. Öte yandan, iki takım arasında 2005-2006 sezonunda Trabzon’da yapılması gereken lig maçı, bordo-mavili takımın cezası nedeniyle İzmir’de oynanmış ve Beşiktaş 2-1 galip gelmişti.