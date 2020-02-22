Beşiktaş maçı öncesi Trabzonspor analizi: Var mısın yok musun Sturridge?

Trabzonspor eksik ama liderliği bırakmak istemeyen bir hırsla Beşiktaş karşısına çıkıyor. Obi Mikel-N’Diaye-Sosa üçlüsünü iyi oturtan Hüseyin Hoca, Obi’nin cezalı olması nedeniyle oraya bir dinamizm katmak zorunda.

Bunu hafta içi çok düşündüm. Gel gitlerin fazla olması muhtemel maçta Abdülkadir’in mi yoksa Doğan Erdoğan’ın mı 11’de başlaması gerektiği konusunda fazlaca soru işareti var. Yine de tecrübe ve pas ayağı artısıyla Abdulkadir bir tık daha öne çıktı ve muhtemelen Obi’nin yerine o oynayacak.

Tahtaya ilk yazılan isimlerden biri olan Nwakaeme’nin sakatlığı da camiada epey moral bozdu. Fenerbahçe maçını da kaçırdığını düşünürsek 2 hayati maçta da oynamamış olacak. Nwakaeme’ye sahip olmak çok büyük bir artı ama yerine patlama yapması beklenen 2 potansiyel isim var: Sturridge ve Ekuban.

Kulübenin iyi olması bu tip maçlarda tavşan çıkarmak için bir fırsat. Hüseyin Çimşir tercihini kimden yana kullanır göreceğiz ama Beşiktaş’ın çılgın seyircisi önünde bir İngiltere havası bulup oynayası gelirse Sturridge’ i hepimiz izlemek isteriz. Trabzonspor maçı öncesi Beşiktaş analizi Süper Lig`in 23. haftasında Trabzonspor`u sahasında konuk edecek olan Beşiktaş`ı editörlerimizden Semih Kalkan değerlendirdi. İlgili Haberi Oku

Beşiktaş hedeften uzaklaşmış gibi görünse de büyük maçlarını kazanıp Sergen Yalçın heyecanını kaybetmeden sezonu tamamlamak istiyor.

Trabzonspor ise aylar sonra aldığı liderliği kolay kolay vermek istemeyecektir ama bunun için neler yapması gerek?

1- Takım halinde Beşiktaş’tan fazla koşup rakibi boş alan bırakmaya zorlamak.

2- Sezonun genelinde en büyük zaaf olarak gözüken oyunun son bölümünü doğru oynayıp telaş yapmamak.

3- Skordan bağımsız kendi oyununu ortaya koyup Beşiktaş’ a ve tribünlere liderle oynadıklarını hissettirmek.

Trabzonspor bu saydığım 3 ana unsuru sahaya yansıtabilirse galibiyeti alıp yoluna devam eder.