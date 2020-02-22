Trabzonspor maçı öncesi Beşiktaş analizi

Semih KALKAN / SÖZCÜ SKOR – Evladı Sergen Yalçın ile 2’de 2 yaparak zorlu viraja kayıpsız giren ancak Başakşehir maçında istatistikler üstünlük gösterse de puan alamayan Beşiktaş, sezonun ‘ya tamam ya devam’ maçına çıkıyor. Vodafone Park’ta kombinelerin dışında satışa çıkan tüm biletler Çarşamba günü tükendi. 1 maçı eksik olmasına rağmen 44 puanla lider olan Trabzonspor’dan 8 puan geride olan siyah-beyazlılar için Dolmabahçe’de 3 puan dışındaki iki sonuç da camiayı ve taraftarları mutsuz edecek.

Beşiktaş, Fenerbahçe-Galatasaray ile Sivasspor-Alanyaspor maçlarının olduğu haftada formda Trabzonspor’u mutlaka mağlup etmek zorunda. Olası bir yenilgide lider ile fark 11’e çıkacak.

Sörloth’un gol makinesine dönüştüğü son haftalarda Karadeniz Fırtınası, Vodafone Park’a 6’da 6 ile geliyor. Norveçli golcü bu periyotta 9 gol atarak takımını sırtladı. Sörloth sezonun ilk maçında Trabzonspor’un 4-1 kazandığı maçta Vida-Necip ikilisinin oluşturduğu savunma göbeğini 1 gol atarak geçmişti. Norveçli’nin karşısında bu kez Vida-Ruiz olacak. Siyah-beyazlılar savunmada istediği performansı 10 haftadır sergileyemiyor. Bu maçlardan sadece Gaziantep FK karşısında kalesini gole kapatan Beşiktaş, 47 golle ligin en çok gol atan takımı karşısında savunmada mutlaka ekstra performans sergilemeli. Sörloth’un yanı sıra özellikle büyük maçlardaki performansıyla takımına büyük katkı sağlayan Anthony Nwakaeme sakatlığı nedeniyle İstanbul’a götürülmedi. Bir diğer kanat oyuncusu Yusuf Sarı da kadroda bulunmuyor. Trabzonspor’un hücum hattında büyük olasılıkla Ekuban-Sörtloth-Guilherme olacak. Mikel’in cezalı olduğu maçta eski Beşiktaşlı Sosa’nın partnerlerinin Ndiaye ve Abdülkadir Parmak olması bekleniyor.

Sergen Yalçın, Caner Erkin’i hücuma koyup, savunmada ise yerine sözleşmesindeki satın alma opsiyonu maddesi yüzünden formasından uzak kalan Rebocho’ya bu kez şans vermek zorunda. Sol kanadı Rebocho-Caner ikilisiyle kapatması beklenen Yalçın; Rebocho-Vida-Ruiz-Gökhan ile Trabzonspor’u durdurmak zorunda.

Trabzonspor en golcü takım kimliğinin yanı sıra en az gol yiyen takımlar arasında yer alıyor. Galatasaray’ın ardından Alanyaspor ile birlikte 21’er golle ikinci sırayı paylaşan Hüseyin Çimşir’in ekibini Burak Yılmaz arkasında Boateng, kanatlarda ise Diaby ve Caner ile zorlayacak olan Beşiktaş’ta sonuca gitme sıkıntısı yaşanıyor.

GÖZLER BURAK’TA OLACAK AMA…

Gol kralı Burak Yılmaz bu sezon ligde 16 maçta 8 gol attı. Ancak bu gollerin yarısı penaltıdan geldi. Akan oyunda gol bulmakta zorlanan milli oyuncu, Beşiktaş’ı şampiyonluk yarışında tutmak istiyorsa vites arttırması gerekiyor. Burak’ın karşısında Da Costa ve Campi olacak.

Beşiktaş taraftarının yarısı oynanan futbol ve rakiplerin formda görüntüsü nedeniyle şampiyonluğu uzak görüyor. Ancak Beşiktaş, Trabzonspor virajını 3 puanla döndüğü ve uçurumdan yuvarlanmaktan kurtulduğu haftadan sonra ilk yarıda 8’de 7 yaptığı (22 puan) fikstüre girecek. Şampiyonluk gelmese bile Beşiktaş mutlaka Avrupa biletini almak zorunda. Ekonomik sıkıntıların yaşandığı kulüpte hem oyuncu vitrini hem de yapılacak transferler açısından Avrupa kozunu elde etmeli.

Beşiktaş’ın 12. adamı taraftar olacak. Ama armaya gönül veren binlerce taraftardan önce Karius, Vida, Ruiz, Boateng ve Burak’ın performansları belirleyici olacak.

Beşiktaş en iyi senaryoda haftayı Fenerbahçe’nin üzerinde 6. sırada, Alanyaspor ile aynı puanda tamamlayabilir. Fakat kötü senaryoda 8. sıraya inebilir. Siyah-beyazlılar maçı kaybederse, Göztepe’nin de Gaziantep FK’yı mağlup etmesi halinde kendisini 8. sırada bulabilir.