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Survivor Aycan Yanaç kaç yaşında? Milli futbolcu Aycan Yanaç kimdir?
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Survivor Aycan Yanaç kaç yaşında? Milli futbolcu Aycan Yanaç kimdir?

Survivor 2020'de ünlüler takımında yer alan Aycan Yanaç, A Milli Kadın futbol takımında forma giydi. 21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de dünyaya gelen Aycan Yanaç kimdir? Aycan Yanaç kaç yaşında?

22 Şubat 2020 13:38

Aycan Yanaç Survivor’a katılırken, “Almanya’da futbolda adımı konuşturdum. Türk milli takımında ter döktüm. Şimdi kendimi Survivor’da kanıtlamaya geliyorum” dedi. İşte Aycan Yanaç hakkında merak edilenler…

AYCAN YANAÇ KİMDİR?

Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 yılında Almanya’nın Nünberg şehrinde dünyaya geldi. Ülkemizde A Milli Kadın futbol takımında forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynuyor. Futbola Nünberg’le başlayan Aycan Yanaç, kariyerine daha sonra Köln’de devam etti.

Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynadı.

2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer aldı

7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrıldı.

Son güncelleme 13:38 | 22 Şubat 2020
Aycan Yanaç Survivor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
23 13 45
2 Trabzonspor
21 13 44
3 Istanbul Basaksehir
22 12 43
4 Galatasaray
22 12 42
5 Alanyaspor
23 11 39
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