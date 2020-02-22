Son dakika! İtalya Serie B’de Ascoli Cremonese maçı ‘Corona virüsü’ tehdidi nedeniyle ertelendi!

İtalya Serie B’de Ascoli’nin Cremonese ile oynayacağı 25. hafta karşılaşması ‘Corona virüsü’ tehdidi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

İtalyan basınında son dakika haberi olarak yer alan gelişmeye göre akşam saatlerinde İtalya’nın kuzeyinde yer alan Cremona bölgesinde tespit edilen bir Corona virüsü vakasından sonra karşılaşmanın ertelenmesine karar verildi.

İki takım maçın oynanacağı stadyuma geldi ancak yetkililer maçın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildi.

Erteleme hakkındaki resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

İtalya’da, şu ana dek Lombardiya ve Veneto bölgelerindeki 42 amatör müsabaka ve bir Serie C maçı, virüs tehditi nedeniyle ertelenmiş durumda.