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Son dakika! İtalya Serie B’de Ascoli Cremonese maçı ‘Corona virüsü’ tehdidi nedeniyle ertelendi!
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Son dakika! İtalya Serie B’de Ascoli Cremonese maçı ‘Corona virüsü’ tehdidi nedeniyle ertelendi!

Corona virüsü tehditi nedeniyle, Ascoli Cremonese arasında oynanacak olan Serie B 25. hafta karşılaşması ertelendi.

22 Şubat 2020 16:44

İtalya Serie B’de Ascoli’nin Cremonese ile oynayacağı 25. hafta karşılaşması ‘Corona virüsü’ tehdidi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

İtalyan basınında son dakika haberi olarak yer alan gelişmeye göre akşam saatlerinde İtalya’nın kuzeyinde yer alan Cremona bölgesinde tespit edilen bir Corona virüsü vakasından sonra karşılaşmanın ertelenmesine karar verildi.

İki takım maçın oynanacağı stadyuma geldi ancak yetkililer maçın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildi.

Erteleme hakkındaki resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

İtalya’da, şu ana dek Lombardiya ve Veneto bölgelerindeki 42 amatör müsabaka ve bir Serie C maçı, virüs tehditi nedeniyle ertelenmiş durumda.

Son güncelleme 16:47 | 22 Şubat 2020
ascoli Cremonese italya serie b
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
23 13 45
2 Trabzonspor
21 13 44
3 Istanbul Basaksehir
22 12 43
4 Galatasaray
22 12 42
5 Alanyaspor
23 11 39
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