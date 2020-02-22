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Sahayı su bastı, maç tatil edildi
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Sahayı su bastı, maç tatil edildi

Muğla Süper Amatör Küme 16. haftasında Seydikemer Belediyespor - Gümüşlükspor karşılaşması yoğun yağmur ve dolu yağması nedeniyle sahayı su basınca 38. dakikada tatil edildi.

22 Şubat 2020 22:01

Seydikemer Mehmet Günay Stadı'nda oynanan müsabakanın 38. dakikasında yağmur ve dolu etkisini giderek artırdı. Yoğun yağış dolayısıyla maçın hakemi, sahada kontrollerde bulundu. Hakem, saha zemininin çeşitli noktalarında yaptığı incelemenin yanı sıra topun sekip, sekmediğini de kontrol etti. Hakem, daha sonra yoğun yağıştan dolayı saha zemininin maç oynamaya uygun olmadığını gerekçe göstererek mücadelenin tatil edilmesine karar verdi.

Maçın geriye kalan kısmının ne zaman oynanacağı ise ilerleyen günlerde belli olacak.

Son güncelleme 22:01 | 22 Şubat 2020
muğla
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OGP
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2 Sivasspor
23 13 45
3 Istanbul Basaksehir
22 12 43
4 Galatasaray
22 12 42
5 Alanyaspor
23 11 39
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