Rıdvan Dilmen: Parasını hemen yatırsın, bonservisini alsın

Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park’ta Trabzonspor’u konuk etti. Karşılaşma karşılıklı gollerle 2-2 sona erdi. Maçı yorumlayan Rıdvan Dilmen, Trabzonspor’un Alexander Sörloth’un parasını hemen yatırarak bonservisini alması gerektiğini ifade etti. NTV’de yayınlanan ‘%100 Futbol’ programında Beşiktaş-Trabzonspor maçı hakkındaki düşüncelerini anlatan Rıdvan Dilmen, Sörloth için “Karşımızda melek yüzlü bir canavar var” dedi.

Rıdvan Dilmen, Sörloth’un performansını ön plana çıkarırken “Ben kolay kolay bir oyuncuda yanılmam. Trabzonspor bu gece 6 milyon ödeyip Sörloth’un bonservisini almalı… Trabzonspor parasını hemen yatırsın, bonservisini alsın” değerlendirmesinde bulundu.

Hakem Fırat Aydınus’un bir-iki hata dışında maçı iyi yönettiğini belirten Rıdvan Dilmen, maç ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Hakem Fırat Aydınus’u tebrik ederim. Bir iki hatası var ama oyunun bu temposuna onun da katkısı var. Bütün taraftarlar adına da iki takıma teşekkür etmeliyiz. Beşiktaş, bir Anadolu takımıyla oynasaydı 6-1 yenerdi. 1-0 ile 2-1 arasında oynanan oyun nasıl söylenir, filmlerde Kızılderililer gider ya, aynı öyleydiler. Ama Sörloth ve Uğurcan farkı ortaya çıktı. Beşiktaş 2 puan kaybetti. Bu maçın berabere bitmesinin en büyük sebebi Trabzon 1 kez, Beşiktaş 4 kez farkı ikiye çıkaracak pozisyonları kaçırdı. Bugün Beşiktaş tarafı da Trabzonspor taraftarı da mutlu. Trabzonspor yenilseydi demoralize olurdu.”