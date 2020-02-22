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Prosinecki: Geri düştükten sonra karakter gösterdik
Süper Lig

Prosinecki: Geri düştükten sonra karakter gösterdik

Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, berabere kaldıkları Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "2-0 geri düştükten sonra karakter gösterdik ve maçı 2-2’ye getirdik" dedi.

22 Şubat 2020 17:25

Kayserispor, Süper Lig’in 23. haftasında sahasında karşılaştığı Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, “Zor bir maç olacağının farkındaydık. Her hafta zorlu bir mücadele oynuyoruz. Konyaspor'da iyi bir takım. Bence bulunduğu yeri hak etmeyen bir takım. Ligde kalmaya oynuyorlar. O yüzden onların da direnci daha yüksek olacaktı. Bunun bilincindeydik. 2-0 geri düştükten sonra karakter gösterdik ve maçı 2-2'ye getirdik. Bu açıdan futbolcularımı kutluyorum. 2-0 geri düşmek iyi bir şey değil fakat ardından 2-2'yi yakalamak bizim için çok önemliydi. Şimdi çok önemli olan Göztepe maçına odaklanmalıyız. Şu an Göztepe maçını düşünüyoruz. Kazanmak zorunda olduğumuz maçı 2-0'dan 2-2'ye getirmemiz bizim için teselli oldu” şeklinde konuştu.

Son güncelleme 17:36 | 22 Şubat 2020
kayserispor Robert Prosinecki
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
23 13 45
2 Trabzonspor
21 13 44
3 Istanbul Basaksehir
22 12 43
4 Galatasaray
22 12 42
5 Alanyaspor
23 11 39
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