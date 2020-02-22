SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Ölümcül virüste ‘kaçak göçmen’ tehdidi
Parviz Abdullayev kimdir? Survivor Parviz Abdullayev kaç yaşında ve nereli?
Diğer

Parviz Abdullayev kimdir? Survivor Parviz Abdullayev kaç yaşında ve nereli?

Survivor yarışmasında Ünlüler takımında yer alan Parviz Abdullayev’in hayatı merak konusu oldu. Parviz Abdullayev 5 Ocak 1986 yılında Azerbaycan'da dünyaya geldi. Peki Parviz Abdullayev kimdir?

22 Şubat 2020 14:46

Survivor 2020 ünlüler kadrosu arasında Parviz Abdullayev de yer alıyor. Abdullayev, 2010 yılında Azerbaycan’da yılın ilk 10 sporcusundan biri ilan edildi. Peki, Survivor 2020 yarışmacısı Parviz Abdullayev kimdir, kaç yaşında? İşte Parviz Abdullayev hakkında merak edilenler…

PARVİZ ABDULLAYEV KİMDİR?

Parviz Abdullayev 5 Ocak 1986 yılında Azerbaycan’da doğdu. Şimdiye kadar profesyonel olarak 55 dövüşe katıldı. Bu dövüşlerden 49 zafer, 26 nakavt ve 6 yenilgi aldı. 2010 yılında Azerbaycan’da yılın ilk 10 sporcusundan biri ilan edildi. Parviz Abdullayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından spordaki başarısından dolayı yeni bir daire ile ödüllendirildi.

Parviz Abdullayev 2011’den beri “Cobra” kickboks kulübüne liderlik ediyor.

2013 yılından bu yana Olağanüstü Haller Bakanlığı Spor Sağlıklı Merkezinde katkıda bulunmaktadır. Gabala Spor Kulübü’nü temsil etmektedir. Evli ve 2 oğlu var. Genç olmasına rağmen oğlu Yusif’i boksta eğitiyor.

Son güncelleme 14:46 | 22 Şubat 2020
Parviz Abdullayev
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
23 13 45
2 Trabzonspor
21 13 44
3 Istanbul Basaksehir
22 12 43
4 Galatasaray
22 12 42
5 Alanyaspor
23 11 39
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Kayserispor
Bugün - 14:00
0
-
1
Konyaspor
Göztepe S.K.
Bugün - 17:00
-
Gaziantep
TÜMÜNÜ GÖR