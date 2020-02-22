Panathinaikos Barcelona maçı sonrasında Luigi Lamonica ve Emin Moğulkoç’a saldırı! Moğulkoç, Skor’a konuştu

Euroleague 25. hafta mücadelesinde Panathinaikos ile Barcelona arasında oynanan maç sonrasında müsabakanın hakem üçlüsü Luigi Lamonica, Damir Javor ve Emin Moğulkoç saldırıya uğradı.

Maçın ardından OAKA Salonu’nun 5 kilometre uzağında taksiyle kaldıkları otele giden hakemlere yabancı bir grup saldırdı. Faillerin kimliği henüz tespit edilemese de Pana taraftarı oldukları tahmin ediliyor. Saldırganların taksinin arka camını kırdıkları belirtildi.

Üçlü arasında en ağır yaralanan, tecrübeli hakem Luigi Lamonica. Gece saatlerinde yaşanan olayın ardından 54 yaşındaki İtalyan hakem hastaneye kaldırıldı. Yunan polisi kimliği henüz belirlenemeyen saldırganları arıyor.

Konuyla ilgili olarak iletişime geçtiğimiz Emin Moğulkoç; olay anını ve yaşananları Sözcü Skor’a anlattı. Moğulkoç şöyle konuştu:

“Ortada oturduğum için olaydan çok fazla etkilenmedim yalnızca cam kırıkları geldi üzerime. Bana bir şey olmadı. Lamonica’nın yüzünde cam parçacıkları nedeniyle kesikler meydana geldi.

OAKA’dan çıktıktan yaklaşık 5 dakika sonra gerçekleşti olay. Yoldaydık, trafik de vardı… Motosikletli iki kişi yaklaştı, vurdular cama, cam kırılınca yaralanma oldu.

‘HOLİGAN OLUP OLMADIKLARINI BİLEMİYORUZ’

Holigan olup olmadıklarını hiç bilmiyoruz çünkü motosikletin plakası yoktu, yüzleri kapalıydı, üzerlerinde bir kulübe taraf olduklarına dair bir şey yoktu açıkçası.

Polis araştırıyor. Sanırım yol üzerindeki güvenlik kameralarına bakılacak. Araştırma sonunda belli olacaktır.

Herhangi bir görüntü veya benzer bir şey yok elimizde. Olayın maçla ilgili olup olmadığı yönünde bir bilgimiz yok. Maç zaten ‘normal’ bitti. Çıkarken kimse bize herhangi bir tepkide de bulunmadı. Aslında elimizdeki veriler bu kadar. Herkesin gözü direkt olarak Panathinaikos’a gidiyor belki Panathinaikos holiganlarıdır belki de değildir. Net bir şey söylememiz mümkün değil.”

LAMONICA KİMDİR?

Luigi Lamonica, 18 Aralık 1965 doğumlu İtalyan basketbol hakemi. 1993’te Seria A’da profesyonel hakemlik kariyerine başladı. 1996’da FIBA ve ULEB seviyelerinde hakemlik yapmaya başladı. 2016’dan beri yalnızca uluslararası müsabakalarda düdük çalıyor. Kulüpler ve ulusal takımlar seviyesinde yaptığı hakemlik sürecinde birçok defa takımlarımızın maçlarında da düdük çalan Lamonica, tartışmalı kararlarıyla hatırlanıyor.