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Mustafa Cengiz ne kazanıyor, ne kaybediyor!
Süper Lig

Mustafa Cengiz ne kazanıyor, ne kaybediyor!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugüne kadar 8 kez derbi heyecanı yaşadı. Başkan Cengiz döneminde sarı-kırmızılılar, derbilerde 2 kez sahadan galip ayrılırken, 2 defa yenildi ve 4 kez de berabere kaldı. Cengiz döneminde oynanan 4 Fenerbahçe karşılaşması da beraberlikle sonuçlandı.

22 Şubat 2020 12:40

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Kadıköy’de Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Bu maç, sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz'in de 9. derbisi olacak. Başkan Cengiz, bu maçlarda sadece 2 kez yenilgi yüzü gördü. Cengiz dönemindeki Cimbom, 2 defa sahadan galip ayrılırken, 4 kez de berabere kaldı.

Cengiz döneminde oynanan 4 Fenerbahçe karşılaşması da berabere sonuçlandı.

Mustafa Cengiz başkanlığında Galatasaray'ın derbi müsabakaları şöyle:

17 Mart 2018

Fenerbahçe: 0 – Galatasaray: 0

29 Nisan 2018

Galatasaray: 2 – Beşiktaş: 0

2 Kasım 2018

Galatasaray: 2 – Fenerbahçe: 2

2 Aralık 2018

Beşiktaş: 1 – Galatasaray: 0

14 Nisan 2019

Fenerbahçe: 1 – Galatasaray: 1

5 Mayıs 2019

Galatasaray: 2 – Beşiktaş: 0

28 Eylül 2019

Galatasaray: 0 – Fenerbahçe: 0

27 Ekim 2019

Beşiktaş: 1 – Galatasaray: 0

Son güncelleme 12:40 | 22 Şubat 2020
derbi Fenerbahçe galatasaray Mustafa Cengiz süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
23 13 45
2 Trabzonspor
21 13 44
3 Istanbul Basaksehir
22 12 43
4 Galatasaray
22 12 42
5 Alanyaspor
23 11 39
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