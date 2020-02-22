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Manchester City’ye günlüğü 20 bin Sterlin olan avukat
Şampiyonlar Ligi

Manchester City’ye günlüğü 20 bin Sterlin olan avukat

UEFA'dan aldığı cezaya yapacağı itiraz için kolları sıvayan Manchester City, günlüğü 20 bin Sterlin olan ünlü bir avukatla anlaştı.

SKOR DIŞ HABER 22 Şubat 2020 12:01

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Manchester City aldığı UEFA organizasyonlarından men cezasına yapacağı itiraz için günlük maaşı 20 bin Sterlin olan bir avukat tuttu.

Avukat David Pannick Birleşik Krallık’taki en üst düzey avukatlardan biri olarak kabul ediliyor. Daha önce aktivist Gina Miller’ın İngiliz Hükümeti’ne karşı açtığı davada avukatlık yapan Pannick, Brexit’in iki kez ertelenmesini sağlamıştı. Miller, Borris Johnson ve Theresa May hükümetlerine ayrı ayrı birer kez dava açmış ve istediği sonucu almıştı.

Manchester City yöneticileri Pannick’in hukuk alanındaki yüksek tecrübesini, aldıkları cezaya itiraz edecekleri süreçte kullanmayı umuyor. Geçtiğimiz haftada UEFA, Manchester City’yi Avrupa kupalarından 2 sene boyunca men ettiğini açıklamış ve 30 milyon Euro para cezasına çarptırmıştı. City bu cezaları 2012-2016 seneleri arasında yaptığı sponsorluk anlaşmalarını, olandan çok daha yüksek bir miktarda göstermesi sebebiyle almıştı.

City kanadı en kısa zamanda CAS’a itirazda bulunacağını açıklamıştı. Maviler itiraz sonucunun 2020/2021 sezonu başlamadan açıklanmasını umuyor.

15 Şubat 2020 Manchester City`ye puan silme cezası yolda UEFA ekonomik sınırlamalarını ihlal ettikleri sebebiyle Avrupa kupalarından ihraç edilen Manchester City, şimdi de Premier Lig yönetiminden puan silme cezası ile karşı karşıya. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 12:19 | 22 Şubat 2020
David Pannick ingiltere premier lig Manchester City şampiyonlar ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
23 13 45
2 Trabzonspor
21 13 44
3 Istanbul Basaksehir
22 12 43
4 Galatasaray
22 12 42
5 Alanyaspor
23 11 39
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