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Almanya Bundesliga

MAÇ SONUCU | Werder Bremen 0-2 Dortmund | Haaland yine attı!

Ligde şampiyonluk yarışı yapan Borussia Dortmund, 19 yaşındaki gol makinesi Erling Haaland'ın yine gol attığı maçta Werder Bremen'i 2-0 yendi.

SKOR DIŞ HABER 22 Şubat 2020 19:43

Almanya Bundesliga’nın 23. haftasında Werder Bremen ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Weser-Stadion’da oynanan mücadeleyi konuk takım ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı.

Hafta içinde oynanan Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında PSG’yi sahasında 2-1 yenen Dortmund, ligde de hata yapmadı. Dortmund 52. dakikada stoper Zagadou ile 1-0 öne geçti. Dakikalar 66’yı gösterdiğinde ise sarı-siyahlıların gol makinesi Erling Haaland sahneye çıktı.

PSG’yi hafta içinde iki golle yıkan Norveçli oyuncu, bu sezon Dortmund formasıyla çıktığı 8. maçında 12. golünü kaydetti.

Bu sonuçla Dortmund 45 puana yükselirken, Werder Bremen de 17 puanla 17. sırada kaldı.

Son güncelleme 20:08 | 22 Şubat 2020
Almanya Bundesliga Borussia Dortmund Erling Haaland werder bremen
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
23 13 45
2 Trabzonspor
21 13 44
3 Istanbul Basaksehir
22 12 43
4 Galatasaray
22 12 42
5 Alanyaspor
23 11 39
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