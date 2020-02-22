MAÇ SONUCU | Werder Bremen 0-2 Dortmund | Haaland yine attı!

Almanya Bundesliga’nın 23. haftasında Werder Bremen ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Weser-Stadion’da oynanan mücadeleyi konuk takım ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı.

Hafta içinde oynanan Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında PSG’yi sahasında 2-1 yenen Dortmund, ligde de hata yapmadı. Dortmund 52. dakikada stoper Zagadou ile 1-0 öne geçti. Dakikalar 66’yı gösterdiğinde ise sarı-siyahlıların gol makinesi Erling Haaland sahneye çıktı.

PSG’yi hafta içinde iki golle yıkan Norveçli oyuncu, bu sezon Dortmund formasıyla çıktığı 8. maçında 12. golünü kaydetti.

Bu sonuçla Dortmund 45 puana yükselirken, Werder Bremen de 17 puanla 17. sırada kaldı.