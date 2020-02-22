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MAÇ SONUCU | BB Erzurumspor 2-1 Bursaspor
TFF 1.Lig

MAÇ SONUCU | BB Erzurumspor 2-1 Bursaspor

TFF 1. Lig 23. hafta karşılaşmasında Bursaspor'u konuk eden BB Erzurumspor, taraftarı önünde 2-1 galip gelerek zirve yarışındaki rakibine karşı çok kritik bir galibiyet elde etti. Ömer Şişmanoğlu'nun son dakikalarda attığı röveşata golü Erzurumspor'u galibiyete taşıdı

22 Şubat 2020 16:01

TFF 1. Lig 23. hafta mücadelesinde zirveyi yakından ilgilendiren maçta BB Erzurumspor sahasında ağırladığı Bursaspor’u son dakikalarda bulduğu golle 2-1 mağlup etti ve puan tablosunda büyük bir avantaj sağladı.

İlk yarısı golsüz beraberlikle geçilen maçın 54. dakikasında Mickael Pote’nin golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi Erzurumspor, 57. dakikada Selçuk Şahin’in golüne engel olamayınca skor 1-1’e geldi.

İki takımın da net fırsatlar yakaladığı maçta ev sahibi ekip 84. dakikada Ömer Şişmanoğlu’nun röveşata ile attığı golle yeniden 2-1’lik üstünlüğü sağladı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca BB Erzurumspor kritik bir galibiyet alarak zirve yarışında önemli bir avantj elde etti.

Bu galibiyetle puanını 42 yapan BB Erzurumspor, ikincilik koltuğundaki yerini sağlamlaştırırken üçüncü sıradaki Bursaspor ise 39 puan kaldı.

Son güncelleme 17:04 | 22 Şubat 2020
bb erzurumspor bursaspor tff 1.lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
23 13 45
2 Trabzonspor
21 13 44
3 Istanbul Basaksehir
22 12 43
4 Galatasaray
22 12 42
5 Alanyaspor
23 11 39
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