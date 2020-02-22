MAÇ SONUCU | BB Erzurumspor 2-1 Bursaspor

TFF 1. Lig 23. hafta mücadelesinde zirveyi yakından ilgilendiren maçta BB Erzurumspor sahasında ağırladığı Bursaspor’u son dakikalarda bulduğu golle 2-1 mağlup etti ve puan tablosunda büyük bir avantaj sağladı.

İlk yarısı golsüz beraberlikle geçilen maçın 54. dakikasında Mickael Pote’nin golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi Erzurumspor, 57. dakikada Selçuk Şahin’in golüne engel olamayınca skor 1-1’e geldi.

İki takımın da net fırsatlar yakaladığı maçta ev sahibi ekip 84. dakikada Ömer Şişmanoğlu’nun röveşata ile attığı golle yeniden 2-1’lik üstünlüğü sağladı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca BB Erzurumspor kritik bir galibiyet alarak zirve yarışında önemli bir avantj elde etti.

Bu galibiyetle puanını 42 yapan BB Erzurumspor, ikincilik koltuğundaki yerini sağlamlaştırırken üçüncü sıradaki Bursaspor ise 39 puan kaldı.