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MAÇ SONUCU | Bayern Münih 63-88 Anadolu Efes | Euroleague
Euroleague

MAÇ SONUCU | Bayern Münih 63-88 Anadolu Efes | Euroleague

Anadolu Efes, Euroleague'de normal sezonun 25. haftasında deplasmanda Bayern Münih'i 88-63'lük skorla mağlup etti. Shane Larkin, sakatlığı nedeniyle forma giyemezken Efes'te Rodrigue Beaubois, 16 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Efes maç boyunca 30'da 15 üç sayı isabeti ile oynadı.

22 Şubat 2020 00:48

Euroleague’de normal sezonun 25. haftasında lider Anadolu Efes, Bayern Münih’e konuk oldu. Olağanüstü bir performans sergileyen ve bunun yanında, normal sezonun bitimine altı maç kala play-off’a kalmayı da garantileyen ilk ekip olan Anadolu Efes, parkeden 88-63’lük galibiyetle ayrıldı.

Maça Shane Larkin’den yoksun çıkan Anadolu Efes bu sonuçla 22. galibiyetini elde etmeyi başardı. Ev sahibi ekip Bayern Münih ise 18. kez yenilgiyi tattı.

Karşılaşma boyunca takım olarak kusursuza yakın bir şekilde top dolaştıran ve takım halinde 30’da 15 üçlük isabeti ile oynayan Efes, 16’da 5 üçlük isabeti ile oynayan rakibine bu alanda büyük bir üstünlük sağladı. Efes’te Rodrigue Beaubois 16 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

Son güncelleme 00:48 | 22 Şubat 2020
anadolu efes bayern münih euroleague
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
23 13 45
2 Trabzonspor
21 13 44
3 Istanbul Basaksehir
22 12 43
4 Galatasaray
22 12 42
5 Alanyaspor
23 11 39
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