MAÇ SONUCU | Bayern Münih 63-88 Anadolu Efes | Euroleague

Euroleague’de normal sezonun 25. haftasında lider Anadolu Efes, Bayern Münih’e konuk oldu. Olağanüstü bir performans sergileyen ve bunun yanında, normal sezonun bitimine altı maç kala play-off’a kalmayı da garantileyen ilk ekip olan Anadolu Efes, parkeden 88-63’lük galibiyetle ayrıldı.

Maça Shane Larkin’den yoksun çıkan Anadolu Efes bu sonuçla 22. galibiyetini elde etmeyi başardı. Ev sahibi ekip Bayern Münih ise 18. kez yenilgiyi tattı.

Karşılaşma boyunca takım olarak kusursuza yakın bir şekilde top dolaştıran ve takım halinde 30’da 15 üçlük isabeti ile oynayan Efes, 16’da 5 üçlük isabeti ile oynayan rakibine bu alanda büyük bir üstünlük sağladı. Efes’te Rodrigue Beaubois 16 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.