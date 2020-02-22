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MAÇ SONUCU | Barcelona 5-0 Eibar | Tarihi galibiyet
İspanya La Liga

MAÇ SONUCU | Barcelona 5-0 Eibar | Tarihi galibiyet

Sahasında Eibar'ı farklı mağlup eden Barcelona, ezeli rakibi Real Madrid'i geride bırakarak La Liga'nın en golcü takımı oldu. Lionel Messi, sergilediği performansla yıldızlaştı.

22 Şubat 2020 21:28

İspanya La Liga’nın 25’inci haftasında Barcelona, sahasında Arjantinlli yıldızı Lionel Messi’nin 4 gol atarak yıldızlaştığı maçta Eibar’ı 5-0 mağlup etti.

Barcelona’yı Eibar karşısında galibiyeti getiren golleri 14, 37, 40 ve 87’nci dakikalarda Messi ve 89’uncu dakikada Arthur Melo kaydetti. Bu sonuçla Barcelona puanını 55’e yükselterek bir maçı eksik Real Madrid’in (53) önünde liderliğe yükseldi. Ligde küme düşme mücadelesi veren konuk takım ise 24 puanda kaldı.

Messi, karşılaşmada attığı 4 golle yıldızlaşırken, La Liga gol krallığında 18 golle liderliğini sürdürdü. Arjantinli yıldız oyuncuyu, 13 golle Real Madrid’den Karim Benzema takip ediyor.

LA LIGA TARİHİNİN EN GOLCÜ TAKIMI OLDU

Öte yandan Eibar’ı 5-0 mağlup eden Barcelona, attığı gollerle ezeli rakibi Real Madrid’i (6150) geride bırakarak 6151 golle İspanya La Liga tarihinin en gol atan takımı oldu.

Son güncelleme 21:41 | 22 Şubat 2020
barcelona Eibar
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
23 13 45
2 Trabzonspor
22 13 44
3 Istanbul Basaksehir
22 12 43
4 Galatasaray
22 12 42
5 Alanyaspor
23 11 39
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