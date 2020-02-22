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MAÇ SONUCU | Akhisarspor Fatih Karagümrük 0-2 | Kritik maçta gülen Karagümrük
TFF 1.Lig

MAÇ SONUCU | Akhisarspor Fatih Karagümrük 0-2 | Kritik maçta gülen Karagümrük

Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde Fatih Karagümrük, deplasmanda Akhisarspor'u mağlup etti.

22 Şubat 2020 19:05

TFF 1. Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Akhisar Belediye Stadı'nda Fatih Karagümrük'ü konuk eden Akhisarspor, mücadeleden 2-0 mağlup ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 34’e yükselten 5. sıraya çıktı. 32 puanda kalan Akhisarspor ise 8. sırada yer aldı.

Stat: Akhisar Belediye

Hakemler: Turgut Doman, Mehmet Ali Akkor, Cem Özbay

Akhisarspor: Gökhan, Tolga, Cocalic, Uğur, Vrsajevic, Burhan (Bertuğ dk. 81), Bjarnason (Muhammet dk. 46), Rotman, Erhan (Kadir dk. 81), Onur, Cikalleshi

Yedekler: Milan, Halil, Musa, Eray, Aykut

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Fatih Karagümrük: Aykut, Koray, Fatih, Yalçın, Bülent, Attamah, Ramazan (Engin dk. 65), Ndao, Emerghara (Darri dk. 71), Sabo, Sobiech (Ahmet dk. 81)

Yedekler: Murat, Efe, Çağrı, Muhammed

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Emerghara (dk. 10), Sobiech (dk. 29) (Fatih Karagümrük)

Sarı Kartlar: Bülent, Yalçın, Sabo, Koray (Fatih Karagümrük)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL! 8′ Koray'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Akhisar savunması müdahale edemeyince arka direkte boş kalan Emerghara topu ağlara gönderdi. 0-1

19′ Kornerden seken topu önünde bulan Onur, ceza sahası dışındaki Tolga'ya pasını verdi. Tolga'nın gelişine sert şutu az farkla auta gitti.

23′ Ceza sahası içine yapılan ortada savunmadan seken topu Onur kafayla Burhan'a indirdi. Burhan'ın dönerek şutu az farkla yandan auta gitti.

25′ 18 yayı içinde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Erhan'ın kaleye gönderdiği şut üst ağlarda kaldı.

GOL! 29′ Bjarnason'un orta sahada kaptırdığı topta Akhisar savunması eksik yakalandı. Ramazan'ın ceza sahasına getirdiği topu Sobiech'e aktardı. Sobiech'in vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-2

40′ Burhan'ın pasında kaleyi karşıdan gören bir noktada topa buluşan Erhan'ın şutu kalecide kaldı.

52′ Vrsajevic'in penaltı noktasına yerden yaptığı ortada Onur'un şutu üstten auta gitti.

56′ Vrsajevic'in ceza sahasına yaptığı ortada Onur'un kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

60′ Burhan'ın ceza sahasına ortasında Muhammet'in pasını alan Onur, altıpas üzerinden çektiği şut kalecide kaldı.

88′ Muhammet'in kullandığı kornerde ceza sahası içine gelen topta Vrsajevic'in kafa vuruşu kalecide kaldı.

90+2′ Muhammet'in ceza sahası dışı sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta kaleye gönderdiği topu kaleci kornere çeldi.

Son güncelleme 19:05 | 22 Şubat 2020
ahisarspor Fatih Karagümrük
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
23 13 45
2 Trabzonspor
21 13 44
3 Istanbul Basaksehir
22 12 43
4 Galatasaray
22 12 42
5 Alanyaspor
23 11 39
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