MAÇ SONUCU | Kayserispor 2-2 Konyaspor

Süper Lig’in 23. haftasında alt sıralardaki mücadelede Kayserispor’la Konyaspor, Kayseri’de bir araya geldi. Nefes kesen mücadelede taraflar sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

Maçta 44’te skoru 2-0 yapan konuk ekip Konyaspor, üstünlüğünü koruyamadı. Ev sahibi puanını 16’ya, Konyaspor ise 21’e yükseltti.

Konyaspor’un golleri 8’de Ömer Ali Şahiner ve 44’te Hadziahmedovic’ten geldi. 45+2’de Artem Kravets skoru 2-1’e getirirken son sözü 87’de Pedro Henrique söyledi.

ISI HARİTASI

İNANILMAZ POZİSYON VE SKOR 2-2!

Hadziahmedovic’in pasında topla buluşan Thuram, kaleciyi geçip vuruşunu yaptı ancak savunma çizgide golü önledi. Çizgiden çıkan topun ardından Kayserispor atağa kalktı, ev sahibi ekip sol kanattan geldi. Mensah’tan topu alıp kaleye yüzünü dönen Henrique sol çaprazdan yerden sert bir vuruş yaptı ve topu ağlarla buluşturarak skora dengeyi getirdi.