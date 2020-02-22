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MAÇ SONUCU | Kayserispor 2-2 Konyaspor
Süper Lig

MAÇ SONUCU | Kayserispor 2-2 Konyaspor

Kayserispor Konyaspor maçı ile Süper Lig'de 23. hafta heyecanı sürdü. Deplasmanda 2-0 öne geçmeyi başaran Konyaspor, Kayserispor'un geri dönüşüne engel olamadı. 86'da boş kaleye kaçan gol sonrası skoru 3-1'e getirme fırsatını harcayan Konyaspor, 87'de dönen topta kalesinde golü gördü ve skorun 2-2'ye gelmesine engel olamadı. Konya bu sonuçla tehlike hattından uzaklaşma şansını tepti.

22 Şubat 2020 14:39

Süper Lig’in 23. haftasında alt sıralardaki mücadelede Kayserispor’la Konyaspor, Kayseri’de bir araya geldi. Nefes kesen mücadelede taraflar sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

Maçta 44’te skoru 2-0 yapan konuk ekip Konyaspor, üstünlüğünü koruyamadı. Ev sahibi puanını 16’ya, Konyaspor ise 21’e yükseltti.

Konyaspor’un golleri 8’de Ömer Ali Şahiner ve 44’te Hadziahmedovic’ten geldi. 45+2’de Artem Kravets skoru 2-1’e getirirken son sözü 87’de Pedro Henrique söyledi.

ISI HARİTASI

İNANILMAZ POZİSYON VE SKOR 2-2!

Hadziahmedovic’in pasında topla buluşan Thuram, kaleciyi geçip vuruşunu yaptı ancak savunma çizgide golü önledi. Çizgiden çıkan topun ardından Kayserispor atağa kalktı, ev sahibi ekip sol kanattan geldi. Mensah’tan topu alıp kaleye yüzünü dönen Henrique sol çaprazdan yerden sert bir vuruş yaptı ve topu ağlarla buluşturarak skora dengeyi getirdi.

Son güncelleme 17:14 | 22 Şubat 2020
kayserispor konyaspor süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
23 13 45
2 Trabzonspor
21 13 44
3 Istanbul Basaksehir
22 12 43
4 Galatasaray
22 12 42
5 Alanyaspor
23 11 39
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