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Kadın futbolcu yerinden çıkan diz kapağını yumruklayarak yerine taktı!
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Kadın futbolcu yerinden çıkan diz kapağını yumruklayarak yerine taktı!

İskoçya'da Kadın Futbol Takımları St. Mirren ile Inverness arasında oynanan maçta herkesi şaşkına çeviren bir olay yaşandı. St. Mirren'in kaptanı Jane O'Toole, çıkan diz kapağını yumruklayarak yerine taktı.

SKOR DIŞ HABER 22 Şubat 2020 17:01

İskoçya Kadın Futbol Takımı St. Mirren’in kaptanı Jane O’Toole, Inverness ile oynadıkları maçta herkesin ağzını açık bırakan bir harekete imza attı.

Takımının 6-0 geride olduğu sırada bir pozisyon sırasında yere ters basan ve diz kapağı yerinden çıkan kaptan O’Toole, yumruklarıyla diz kapağını yerine oturttu.

Acısı yüzüne yansıyan tecrübeli futbolcu daha sonra kendisini yere bırakırken sahaya giren sağlık görevlileri hemen müdahale etti. Yaşanan gerilim dolu anların ardından ayağa kalkan O’Toole, ilginç şekilde 90 dakikayı tamamlamayı başardı.

St. Mirren Kulübü Sözcüsü yaptığı açıklamada, “Kaptanımız zor olanı yaptı. Maç sırasında çıkan dizini nasıl yerine taktığına bakın. Güçlü bir kadını asla yere seremezsiniz. O da ayağa kalktı ve 90 dakika oynadı” dedi.

Öte yandan rakip takım Inverness de sosyal medyadan bir paylaşım yaparak “Dizi çıktıktan sonra yumruklayarak yerine sokan Jane O’Toole’ya büyük saygı duymak gerek” ifadelerini kullandı..

Konuk ekip Inverness karşılaşmayı 7-0 kazandı.

Son güncelleme 17:01 | 22 Şubat 2020
Inverness Jane O'Toole St. Mirren
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
23 13 45
2 Trabzonspor
21 13 44
3 Istanbul Basaksehir
22 12 43
4 Galatasaray
22 12 42
5 Alanyaspor
23 11 39
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