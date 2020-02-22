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Hüseyin Çimşir ilk İstanbul deplasmanında berabere kaldı
Trabzonspor

Hüseyin Çimşir ilk İstanbul deplasmanında berabere kaldı

Ünal Karaman’dan sonra Trabzonspor’da teknik direktörlük görevine gelen Hüseyin Çimşir, ilk İstanbul deplasmanında Beşiktaş ile berabere kaldı.

22 Şubat 2020 22:53

Trabzonspor'da Ünal Karaman'dan sonra takımın başına geçen teknik direktör Hüseyin Çimşir, ilk İstanbul deplasmanında Dolmabahçe'de çıktı. 4'ü Türkiye Kupası olmak üzere bordo-mavili takımda 8 maça çıkan ve 7 galibiyet 1 de beraberlikle sahadan ayrılan Hüseyin Çimşir dün İstanbul deplasmanında ise Beşiktaş'ın konuğu oldu. Maçın ilk devresini 1-0 önde kapatan Çimşir ve öğrencileri mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Hüseyin Çimşir, Trabzonspor başında İstanbul ekiplerinden Fenerbahçe'ye karşı sahasında 2-1'lik galibiyet almıştı.

Son güncelleme 23:20 | 22 Şubat 2020
beşiktaş Hüseyin Cimşir trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
22 13 45
2 Sivasspor
23 13 45
3 Istanbul Basaksehir
22 12 43
4 Galatasaray
22 12 42
5 Alanyaspor
23 11 39
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