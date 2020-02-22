Hüseyin Çimşir ilk İstanbul deplasmanında berabere kaldı

Trabzonspor'da Ünal Karaman'dan sonra takımın başına geçen teknik direktör Hüseyin Çimşir, ilk İstanbul deplasmanında Dolmabahçe'de çıktı. 4'ü Türkiye Kupası olmak üzere bordo-mavili takımda 8 maça çıkan ve 7 galibiyet 1 de beraberlikle sahadan ayrılan Hüseyin Çimşir dün İstanbul deplasmanında ise Beşiktaş'ın konuğu oldu. Maçın ilk devresini 1-0 önde kapatan Çimşir ve öğrencileri mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Hüseyin Çimşir, Trabzonspor başında İstanbul ekiplerinden Fenerbahçe'ye karşı sahasında 2-1'lik galibiyet almıştı.