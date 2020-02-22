Eşref Apak tarihe geçti

Milli atlet Eşref Apak, Türk atletizm tarihinde kariyerinde beşinci kez Olimpiyat´a gitme hakkı elde eden ilk isim oldu. Sekiz ay sonra ilk yarışına Mersin´deki Seyfi Alanya Atmalar Kupası´nda çıkan Apak, 74.29´luk atışla başladığı yarışmada ikinci hakkında 77.27´yi, ardından da 77.46´yı buldu.

Olimpiyat barajı olan 77.50´ye sadece 4 santim kala gelen bu derece stadyumdakileri heyecanlandırırken, soğukkanlığını koruyan Eşref, beşinci hakkında 77.56 yaparak Olimpiyat vizesini elde etti.

TARİHE GEÇTİ

İlk kez 2004 yılında Atina´daki Olimpiyat Oyunları´nda henüz 22 yaşındayken mücadele eden ve Olimpiyat ikincisi olan (Ivan Tikhon´un doping cezası sonrası bronz madalyası henüz gümüşe terfi edilmedi) Eşref Apak, ardından 2008, 2012 ve 2016 Olimpiyatları´nda da boy göstermişti.

Cahit Önel ile birlikte 4 Olimpiyat´a giden iki Türk atletten biri olan Eşref Apak, Ağustos ayında vize aldığı Tokyo Olimpiyat Oyunları´nda yarışması halinde atletizmde beş olimpiyatta yarışa çıkan ilk Türk atleti olarak tarihe geçecek.