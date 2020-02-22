Derbi için geri sayım başladı! Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

Pazar günkü Fenerbahçe – Galatasaray derbisi, Süper Lig'in 23'üncü haftasında ve Şubat ayının 23'üncü gününde oynanacak. Süper Lig'de 22 şampiyonluğu bulunan Galatasaray, bu sene sonunda mutlu sona ulaşması halinde kulüp tarihinin 23'üncü şampiyonluğunu yaşamış olacak. İşte Fenerbahçe Galatasaray maçının saati ve kanalı…

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ezeli rekabetteki yeni randevuda takımlar bir kez daha karşı karşıya gelecek. 23 Şubat 2020 Pazar günü oynanacak olan derbi saat 19:00’da başlayacak ve beIN Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.