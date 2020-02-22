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Derbi için geri sayım başladı! Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?
Süper Lig

Derbi için geri sayım başladı! Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig heyecanı Fenerbahçe Galatasaray derbisi ile devam ediyor. Fenerbahçe ile Galatasaray, yarın oynanacak derbi ile 391. kez rakip olacak. Peki Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?

22 Şubat 2020 14:41

Pazar günkü Fenerbahçe – Galatasaray derbisi, Süper Lig'in 23'üncü haftasında ve Şubat ayının 23'üncü gününde oynanacak. Süper Lig'de 22 şampiyonluğu bulunan Galatasaray, bu sene sonunda mutlu sona ulaşması halinde kulüp tarihinin 23'üncü şampiyonluğunu yaşamış olacak. İşte Fenerbahçe Galatasaray maçının saati ve kanalı…

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ezeli rekabetteki yeni randevuda takımlar bir kez daha karşı karşıya gelecek. 23 Şubat 2020 Pazar günü oynanacak olan derbi saat 19:00’da başlayacak ve beIN Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Son güncelleme 14:41 | 22 Şubat 2020
derbi fb Fenerbahçe galatasaray gs süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
23 13 45
2 Trabzonspor
21 13 44
3 Istanbul Basaksehir
22 12 43
4 Galatasaray
22 12 42
5 Alanyaspor
23 11 39
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