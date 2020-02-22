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Crystal Palace’dan transfer açıklaması! ‘Cenk’i alabiliriz’
İngiltere Premier Lig

Crystal Palace’dan transfer açıklaması! ‘Cenk’i alabiliriz’

Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un Everton'dan kiralık olarak forma giydiği Crystal Palace'ın başkanı Steve Parish golcü ismin kulüpteki geleceğiyle ilgili konuştu.

22 Şubat 2020 10:01

Crystal Palace Başkanı Steve Parish, Milli futbolcumuz Cenk Tosun’la ilgili açıklamada bulundu.

Liverpool Echo’nun haberinde, Parish, Cenk Tosun’un transfer sürecini anlattığı açıklamasında, “Roy Hudgson daha fazla patlayıcı güce ihtiyacımız olduğunu söyledi ve Cenk Tosun’u aldık. Satın alma opsiyonu da bizde. Onu 20 milyon sterlin ödeyerek almış olsaydık belki de daha iyi bir PR hikayesi olurdu” dedi.

Cenk Tosun’un şu ana kadarki performansından memnun olduklarını belirten Parish, “O mükemmel bir oyuncu ve 6 ay boyunca bize büyük yardımları olacak. Böyle devam edersek yaz aylarında kalıcı bir anlaşma yapmamamız için bir sebep göremiyorum.” diye konuştu.

Cenk Tosun Crystal Palace formasıyla çıktığı 3 maçta 172 dakika forma giydi ve 1 gole imza attı.

Son güncelleme 10:01 | 22 Şubat 2020
Cenk Tosun Crystal Palace ingiltere transfer
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
23 13 45
2 Trabzonspor
21 13 44
3 Istanbul Basaksehir
22 12 43
4 Galatasaray
22 12 42
5 Alanyaspor
23 11 39
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