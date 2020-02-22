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MAÇ SONUCU | Göztepe 1-1 Gaziantep FK
Süper Lig

MAÇ SONUCU | Göztepe 1-1 Gaziantep FK

Süper Lig 23. hafta mücadelesinde Gaziantep FK'yı ağırlayan Göztepe, sayısız fırsatı değerlendiremediği maçın duraklama anlarında kalesinde gördüğü golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

22 Şubat 2020 17:08

Süper Süper Lig 23. haftasında Göztepe ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Birçok net gol fırsatının değerlendirilemediği maçın son anlarına 1-0 önde giren Göztepe, 90+2’de yediği golle sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Temposu oldukça yüksek olan ve her iki takımın da hücumda üretken olduğu maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Göztepe Serdar Gürler ve Stefano Napoleoni ile bulduğu fırsatları gole çeviremezken, Gaziantep FK’nın hücumcuları Kayode, Muhammet Demir ve Maxim de son vuruşlarda becerikli olamadı.

MAÇ ZAMAN ÇİZGİSİ

Göztepe’de 66. dakikada Kamil Wilczek’in yerine oyuna giren Camerone Jerome, 71. dakikada Soner Aydoğdu’nun kullandığı köşe vuruşuna ön direkte kafayı vurdu ve topu ağlarla buluşturarak skoru 1-0 yaptı.

Ancak pes etmeyen konuk ekip Gaziantep FK, 90+2’de kazandığı bir duran top organizasyonu sonrasında ceza sahası içinde yaşanan karambolde Souleymane Diarra ile golü buldu ve mücadeleyi 1-1’lik beraberlikle tamamlamayı başardı.

Bir maçı eksik olan İzmir temsilcisi bu sonuçla puanını 34 yaparken, puan tablosunda hemen arkasında yer alan Gaziantep FK ise 31 puana yükseldi.

Gaziantep FK gelecek hafta Başakşehir’e konuk olurken, Göztepe de deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Son güncelleme 19:45 | 22 Şubat 2020
Gaziantep FK göztepe
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
23 13 45
2 Trabzonspor
21 13 44
3 Istanbul Basaksehir
22 12 43
4 Galatasaray
22 12 42
5 Alanyaspor
23 11 39
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