Boateng: Futbol her zaman adil değil

Trabzonspor ile Vodafone Park’ta 2-2 berabere kalan Beşiktaş’ın ilk golünü atan Kevin-Prince Boateng, maç sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlı yıldız futbolcu, “Büyük bir hayalkırıklığı içindeyiz. 90 dakika boyunca daha iyi olan taraf bizdik. Futbol bazen böyle, her zaman adil değil. Çok küçük detaylar çok büyük etkiler yaratabiliyor. Bugün de böyle oldu. Golü attığım pozisyonda savunma oyuncusundan darbe aldım kafama, biraz baş dönmesi oldu ama ciddi değil gibi görünüyor” diye konuştu.