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Boateng: Futbol her zaman adil değil
Süper Lig

Boateng: Futbol her zaman adil değil

Beşiktaşlı yıldız futbolcu Kevin-Prince Boateng, Trabzonspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

22 Şubat 2020 23:24

Trabzonspor ile Vodafone Park’ta 2-2 berabere kalan Beşiktaş’ın ilk golünü atan Kevin-Prince Boateng, maç sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlı yıldız futbolcu, “Büyük bir hayalkırıklığı içindeyiz. 90 dakika boyunca daha iyi olan taraf bizdik. Futbol bazen böyle, her zaman adil değil. Çok küçük detaylar çok büyük etkiler yaratabiliyor. Bugün de böyle oldu. Golü attığım pozisyonda savunma oyuncusundan darbe aldım kafama, biraz baş dönmesi oldu ama ciddi değil gibi görünüyor” diye konuştu.

Son güncelleme 23:24 | 22 Şubat 2020
beşiktaş kevin-prince boateng süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
22 13 45
2 Sivasspor
23 13 45
3 Istanbul Basaksehir
22 12 43
4 Galatasaray
22 12 42
5 Alanyaspor
23 11 39
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