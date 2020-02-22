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Beşiktaş’tan ‘Adem Ljajic, Corona virüsüne yakalandı’ iddialarına yalanlama
Süper Lig

Beşiktaş’tan ‘Adem Ljajic, Corona virüsüne yakalandı’ iddialarına yalanlama

Beşiktaş'tan Adem Ljajic açıklaması: "Sosyal medyada, Adem Ljajic’in Corona virüsüne yakalandığının iddia edildiği paylaşımlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz."

22 Şubat 2020 00:19

Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş’ın, Trabzonspor’u konuk edeceği maç öncesi siyah-beyazlıların yıldız 10 numarası Adem Ljajic maç kadrosunda yer almazken tüm haftayı hasta geçiren Ljajic hakkında İtalyan basınında ve sosyal medyada ortaya atılan “Corona virüsü” iddialarına kulüpten yanıt geldi.

Açıklamada “Futbolcumuz Adem Ljajic'e Acıbadem Fulya Hastanesi'nde yapılan muayene ve tetkikler sonucunda Kriptik Tonsillit (yüksek ateş ile seyreden bademcik enfeksiyonu) tanısı konulmuş, ardından futbolcumuzun tedavisi tamamlanmıştır. Bireysel çalışmalara bugün başlayan Ljajic'in durumu şu an stabildir. Sosyal medyada, Adem Ljajic'in Corona virüsüne yakalandığının iddia edildiği paylaşımlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz” ifadelerine yer verildi.

Bu sezon eleştirilere maruz kalan ve geçen sezonki performansından uzak bir görüntü çizen Adem Ljajic, 25 maçta 4 gol attı, 7 de asiste imza attı.

Son güncelleme 00:29 | 22 Şubat 2020
Adem Ljajic beşiktaş süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
23 13 45
2 Trabzonspor
21 13 44
3 Istanbul Basaksehir
22 12 43
4 Galatasaray
22 12 42
5 Alanyaspor
23 11 39
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