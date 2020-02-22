Beşiktaş’tan ‘Adem Ljajic, Corona virüsüne yakalandı’ iddialarına yalanlama

Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş’ın, Trabzonspor’u konuk edeceği maç öncesi siyah-beyazlıların yıldız 10 numarası Adem Ljajic maç kadrosunda yer almazken tüm haftayı hasta geçiren Ljajic hakkında İtalyan basınında ve sosyal medyada ortaya atılan “Corona virüsü” iddialarına kulüpten yanıt geldi.

Açıklamada “Futbolcumuz Adem Ljajic'e Acıbadem Fulya Hastanesi'nde yapılan muayene ve tetkikler sonucunda Kriptik Tonsillit (yüksek ateş ile seyreden bademcik enfeksiyonu) tanısı konulmuş, ardından futbolcumuzun tedavisi tamamlanmıştır. Bireysel çalışmalara bugün başlayan Ljajic'in durumu şu an stabildir. Sosyal medyada, Adem Ljajic'in Corona virüsüne yakalandığının iddia edildiği paylaşımlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz” ifadelerine yer verildi.

Bu sezon eleştirilere maruz kalan ve geçen sezonki performansından uzak bir görüntü çizen Adem Ljajic, 25 maçta 4 gol attı, 7 de asiste imza attı.